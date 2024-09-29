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韓網熱門／6部必看BL劇！　破百瘋讚「吻戲界天花板」

記者張筱涵／綜合報導

BL戲劇一直以來都有忠實觀眾群，其中最廣為討論的就是日本和泰國所製作的劇集，不過南韓近來也是積極發展這一領域的戲劇，最為火紅的就是《語意錯誤》，南韓網友27日特別整理了6部必看的BL劇，引起熱烈討論。

【這部一定要看！激推6部超好看的BL劇】

1. 《致我的星星》第一、二季

▲▼韓國BL。（圖／翻攝自theqoo）▲▼韓國BL。（圖／翻攝自theqoo）▲▼韓國BL。（圖／翻攝自theqoo）▲▼韓國BL。（圖／翻攝自theqoo）

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2. 《語意錯誤》

▲▼韓國BL。（圖／翻攝自theqoo）▲▼韓國BL。（圖／翻攝自theqoo）

3. 《非意圖的戀愛談》

▲▼韓國BL。（圖／翻攝自theqoo）▲▼韓國BL。（圖／翻攝自theqoo）

4. 《我們的模擬戀愛》

▲▼韓國BL。（圖／翻攝自theqoo）▲▼韓國BL。（圖／翻攝自theqoo）

5. 《當我指尖碰到你溫度時》

▲▼韓國BL。（圖／翻攝自theqoo）▲▼韓國BL。（圖／翻攝自theqoo）

6. 《戀愛至上主義區域》

▲▼韓國BL。（圖／翻攝自theqoo）

｜討論區留言｜

1. 《第八感》在我心中也是不錯的

2. 我都有看過！《第八感》、《Blueming為你綻放》、《灰色氣流》、《農情DoReMi》也很不錯

3. 這些劇我都有從頭看到尾，還有《灰色氣流》和《農情DoReMi》也推薦

4. 《當我指尖碰到你溫度時》超讚的

5. 演員都很棒！全都長得超帥

6. 《戀愛至上主義區域》！演技和拍攝手法都不會讓人覺得過度肉麻，兩個人的外貌也很合

7. 《當我指尖碰到你溫度時》一定要看！不只影像很美，演技也很好，最為推薦的就是吻戲了…我敢保證是BL劇的天花板！大家都來看吧

8. 偶然的機會下看完《語意錯誤》，雖然重看了好幾次，但一直沒辦法看其他的，《我們的模擬戀愛》有好多人推薦，想來挑戰看看！

9. 嗚嗚都是我已經看完的，全都很好看！但最近都沒有新的嗎嗚嗚

10. 個人覺得只有《致我的星星》和《我們的模擬戀愛》比較好看

11. 孔燦在《當我指尖碰到你溫度時》的演技超差

12. 這些我都看過了！快交出新的吧！《灰色氣流》跟上述的作品是不一樣的感覺

13. 列出來的都推薦！還有雖然比較黑暗一點，但真的推《第八感》

14. 《致我的星星》每一季都有看，一是青澀，二是黑暗後的光明，這就是分季的樂趣啊，《我們的模擬戀愛》則是看得很緊張的時候突然很甜，好幸福

15. 哇！第三部的男主角們都長得好帥

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