蕭煌奇、戴愛玲攜手華納群星花蓮開唱！　暖心呼籲支持振興

記者蔡琛儀／台北報導

花蓮縣政府與張榮發慈善基金會及華納音樂攜手，昨（27日）於花蓮東大門廣場舉辦「2024花蓮GOLD美好」公益演唱會，除了孫盛希、高爾宣，華納音樂群星也以行動響應，由金曲歌王蕭煌奇、戴愛玲、李佳歡以及阿布絲輪番上陣獻愛，演出多首膾炙人口的歌曲。也希望用歌聲呼籲大家以實際行動來花蓮觀光旅遊，用正能量支持花蓮的振興與復甦。

▲蕭煌奇花蓮開唱。（圖／華納提供）

最近剛過生日的蕭煌奇，則於昨晚擔任壓軸，演唱〈感謝你愛我〉、〈好好先生〉、新歌〈沒事的〉、〈你是我的眼〉等歌。蕭煌奇提到：「花蓮是個很美麗溫暖、有很多道地小吃的好店，雖然我看不見風景，但我相信透過大家的感受及分享，一定非常美，也邀請大家多來花蓮走走！」最後更加碼〈末班車〉、〈阿嬤的話〉，也響應公益希望花蓮更美好。

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戴愛玲昨在演出上一連選唱〈對的人〉、〈電頭鬃〉、〈可惜你不在〉、〈累格〉等歌，更與花蓮當地的宜昌國小合唱團共同演出〈讓我成為你的翅膀〉，戴愛玲分享：「還記得彩排的時候，看到小朋友們緊張的表情，但其實他們都練得很好了，覺得他們好認真，也讓這首歌聽起來更溫暖。」演出後，戴愛玲也跟所有小朋友們大合照，她笑說：「一演完就看到小朋友們滿滿的笑容，合作的很開心，希望之後演出有機會可以再邀他們來！」

▲戴愛玲花蓮開唱。（圖／華納提供）

李佳歡則一口氣演唱〈東京夜晚聽著老派情歌〉、〈把所有的愛都揮霍〉、〈赴約〉，以及許久未演唱的〈寵兒〉。她提到：「有一段時間沒來花蓮了，過去曾因為工作，也曾因為私下跟朋友一起來過幾次，對這裡的印象是東西很好吃。」並笑說結束演唱工作後，想去逛東大門夜市，最想吃的花蓮美食則是著名的扁食。

身為花蓮人並且有著布農族身份的ABUS阿布絲一開始則以全族語演出〈Aza-Aza〉，以及〈Muskun Kata〉等歌曲。阿布絲表示：「我是來自玉里的布農族，真的很開心回到主場家鄉演唱！」然而遇上下雨的天氣，阿布絲先是貼心提醒大家不要淋雨，也笑說：「遇水則發，完蛋了你們大家都要發財了！」

▲阿布思花蓮開唱。（圖／華納提供）