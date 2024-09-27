美女主播夏嘉璐慘遇詐騙　竟是便利商店店員救了她

記者葉文正／台北報導



詐騙犯罪橫行全球，手法不斷翻新，近年甚至結合AI技術，模擬受害人親朋好友的外貌和聲音，讓人防不勝防。根據內政部統計，台灣每天因詐騙造成的財產損失高達3至5億元，其中假投資詐騙的案件數最多，財損金額也最高。

▲ 台每日詐騙財損逾億！夏嘉璐也險受騙，並分享防詐策略。（圖／TVBS提供）

詐騙集團日益猖獗，就連幾乎每天都會播到詐騙相關新聞，TVBS Podcast節目《新聞幕後》主持人夏嘉璐，也透露自己差點成為詐騙受害者，因此，特別邀請刑事警察局預防科科長林書立，到《新聞幕後》節目，分享詐騙集團的慣用手法及如何有效防範。



▲夏嘉璐訪問林書立。（圖／TVBS）

詐騙集團為何能夠無孔不入，林書立不諱言，網路普及是一大主因，尤其現在人手一支智慧型手機，功能越來越強大，即使透過視訊，看到對方都未必是真的，夏嘉璐就分享一起朋友案例，當時詐騙份子用AI技術，假冒朋友在大陸工作的弟弟，謊稱急需用錢，成功騙走一大筆現金。為了防止自己也掉入陷阱，夏嘉璐直言現在，「來路不明的網路連結，不點，陌生電話號碼也不接。」目的就是防止個資外流，謹慎面對每一個可能的威脅。



節目中夏嘉璐也進一步分享，自己如此謹慎的原因，就是因為詐騙真的無所不在，像是她個人臉書粉絲專頁，三不五時就收到被檢舉的釣魚網站訊息，試圖盜取個人帳號，甚至連長期指定的美甲師，用來聯繫的通訊軟體帳號也曾一度被盜用。

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最近一次經驗，是她到超商領取貨到付款包裹時，被夾帶一件不明包裹，雖然收件標籤上的名字和聯絡資訊，都正確無誤，但她卻完全沒有印象買了什麼，幸好店員察覺到物流公司有異，阻止她領取這個可疑包裹，否則自己也將成為詐騙受害者之一，儘管詐騙金額不大，但夏嘉璐還是非常感激這位熱心店員，避免自己白白損失一筆錢，她也感嘆，詐騙手段層出不窮，呼籲在日常生活中，務必要提高警惕，特別是在網路和通訊方面，強調「只有提高自身的防範意識，才能有效避免落入詐騙陷阱。」



林書立則在節目裡補充說明，詐騙集團現在分工細膩，不但具有策略、活用新科技，最重要還會設定劇本，慢慢接近被害人，等到被害人放下戒心，再進行詐騙，一直沒得手的人，甚至會被罰抄寫詐騙劇本500遍，強迫將劇情完全內化，因此林書立提醒，還沒受騙的民眾，也不要太過自信，很可能是還沒遇到適合自己的劇本而已，建議遇到任何事情，只要有疑慮，一定要再三求證，或撥打165反詐騙專線，才能保護自己免受詐騙。