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陳致遠客串《八尺門》演「棒球教練」被批！　劇組：簡單一顆鏡頭

記者蕭采薇／台北報導

前職棒球員陳致遠2010年涉入中華職棒簽賭案「打假球」，檢察官在起訴書中以「極度貪婪無恥」痛批，隨後遭到所屬球隊兄弟象開除。他近日再引發爭議，更被發現在影集《八尺門的辯護人》飾演棒球教練，對此劇組也做出回應。

▲▼陳致遠被挖出客串《八尺門的辯護人》。（圖／翻攝自Netflix）

▲陳致遠被挖出客串《八尺門的辯護人》。（圖／翻攝自Netflix）

陳致遠曾是兄弟象的明星球員，涉嫌打假球事件震驚全台社會，當時讓職棒陷入低潮，更傷透球迷的心。近日因前隊友周思齊退役，陳致遠有感而發貼出「老傳統、老戰友，當時我們真的很嗨」，遭到大批球迷圍剿。

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不僅球迷認為他是最沒資格再談論棒球的人，連愛爾達體育台都發文痛批「打假球豬狗不如」，加上先前陳致遠受邀參與《炎上》節目，卻說出「我以為是來罵彭政閔的」等言論又被翻出，再度掀起怒火。

▲▼陳致遠。（圖／翻攝自Facebook／陳致遠）

▲陳致遠打假球不只重挫中職形象，更傷透球迷的心。（圖／翻攝自Facebook／陳致遠）

政治評論員黃揚明也發現，陳致遠金鐘入圍16項大獎的《八尺門的辯護人》客串飾演棒球教練，表示不解為何劇組做出這樣的決定，更直言不該讓這樣的人出現在金鐘獎。

▲▼陳致遠。（圖／翻攝自Facebook／陳致遠）

▲陳致遠糟球隊開除後，轉戰演藝圈成為通告藝人。（圖／翻攝自Facebook／陳致遠）

實際比對播出畫面，陳致遠僅出現短短一幕，沒有台詞也沒有特寫鏡頭。對此《八尺門的辯護人》劇組表示：「由於拍攝時正值疫情期間，僅找到一所高中願意支援，劇組最後委由該隊時任教練陳致遠帶領球員協助拍攝，並請他簡單客串一顆鏡頭。」且因為陳致遠不是入圍者，也不會邀請他出席金鐘獎。

 

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關鍵字

陳致遠, 八尺門的辯護人, 黑象事件, 職棒假球案

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