方文琳證實罹食道癌　前夫于冠華發聲了

▲方文琳和前夫于冠華離婚後還保持友好關係。（翻攝自于冠華臉書）

圖文鏡週刊／

資深藝人方文琳今（26日）證實自己罹患食道癌零期，目前已經過切片檢查兩個月，她自責是因自己飲食習慣導致如此，而與她關係和睦的前夫于冠華也發聲表示關心。

于冠華透露，雙方一直有在定期聯繫、聚餐，而方文琳罹癌的消息，是透過女兒知道的，「知道她的狀況，還好有提早發現，有做些手術，現在算是不錯。」其餘則不願多說。方文琳跟于冠華離婚17年，即使于冠華再婚，方文琳依舊跟他保持良好關係，甚至會跟于冠華現任妻子及兩個女兒同框吃飯、合照。

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▲方文琳證實罹癌，目前積極治療中。（翻攝自方文琳臉書）

方文琳等待化驗結果時，心情不好受，「隔了一天晚上女兒來我房裡，一對眼她就哭了邊拍打著我『不該妳會有啊，這癌幾乎是以男性為主，都是妳！都是妳愛喝高粱！』我說『碰上了就面對吧，即使不好，媽咪這一生也夠精彩不後悔了』。」方文琳也透露，好友江蕙有特地去探視她，也送了一包面膜，她說，我愛你，我們都要好好的」。



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