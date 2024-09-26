方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

記者潘慧中／綜合報導

「玉女掌門人」方文琳25日深夜證實被診斷出罹患食道癌零期，女兒得知消失後忍不住一邊哭一邊拍打著她：「不該妳會有啊，這癌幾乎是以男性為主，都是妳！都是妳愛喝高粱！」

▲方文琳證實罹患食道癌。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）



面對女兒崩潰，方文琳第一時間選擇用正能量看待，「碰上了就面對吧，即使不好，媽咪這一生也夠精彩不後悔了。」此外，她也坦言小孩說得沒錯，「這幾年來我都在睡前喝一小杯58高粱，還有平常也超愛喝熱湯，燙到嘴巴破掉都沒關係，但就是傷害了食道，最主要還是濃烈的高粱吧！」

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▲▼方文琳跟女兒感情很好。（圖／翻攝自Facebook／方文琳、于齊薇）



方文琳坦言早期本來討厭喝酒，因緣際會接觸高粱後，她只要喝幾口就能熟睡7、8個小時，「尤其在更年期煩躁身心症狀更是我睡前的放鬆解藥」，但其他時間的小酌邀約，她一律婉拒，「唯一理由是睡覺時間還沒到，所以完全無法想像這食道癌會跟我沾上邊。」

至於與食道癌零期的抗爭經歷，方文琳透露目前已經是術後兩個月。她提到，這次是在健檢中意外發現食道癌的早期跡象，她在北投健管中心進行全身健檢時，原本只重視大腸和胃的檢查。由於家族中有大腸癌和胃癌的病史，她對其他部位的檢查結果並未特別注意。隔天，她的女兒注意到健檢報告中食道癌的紅色警示，方文琳這才認真面對潛在的健康危機。

經過詳細檢查，醫生發現她的癌症標誌物指數異常升高，達到9.8，正常範圍應在0-3之間。在緊張的等待中，她與女兒在網上查找食道癌的相關資訊，互相交流治療方案和存活率等敏感話題。經過一系列的進一步檢查，確認了癌前病變的情況，之後就轉至榮總進行更詳細的檢查和治療。

後來歷經5小時手術後，方文琳一度吞嚥困難，疼痛不已，「我無法忘記女兒滿是淚水無助的雙眼，看得我心都要碎了。」不幸中的大幸是，她是零期，不用接受化療，出院後就開始用類固醇藥物治療。

方文琳臉書全文：

食道癌零期

今天是術後兩個月回診做內視鏡檢查傷口，也確定沒事了才寫出來分享（現在只要定期追蹤）以此借鏡與警惕自己不可再犯。

事隔三年沒做健檢，今年六月底在北投健管中心做全身健檢，我的重點只要大腸，胃沒啥大事就放心（家族有大腸癌，胃癌）

其它的醫生說什麼我也沒放心上，當天帶回家的簡單報告也就丟在一旁不予理會。

隔天女兒看了細項紅字疑似（食道癌）問我，我還真不知：啊！有嗎？

才認真看了一下，也把三年前的報告拿出來比對，其實當時就紅字警告，癌指數7點多（正常0-3）抽菸者（4-5）

心想不會的，兩天後驗血報告醫生打來告知癌指數高達9.8，但要再等兩天切片報告，等待時間確實很難熬…

母女都在各自空間裡做了網路查詢（食道癌）到底怎麼發生？該如何治療？存活機率？然後互丟相關訊息到手機群組，心都不好受，也知道面對面將會是無法控制情緒..

隔了一天晚上女兒來我房裡，一對眼她就哭了邊拍打著我：不該妳會有啊，這癌幾乎是以男性為主，都是妳！都是妳愛喝高粱！

我說：碰上了就面對吧，即使不好，媽咪這一生也夠精彩不後悔了。

孩子說的沒錯，這幾年來我都在睡前喝一小杯58高粱，還有平常也超愛喝熱湯，燙到嘴巴破掉都沒關係，但就是傷害了食道，最主要還是濃烈的高粱吧！

早期不喝酒以及討厭喝酒人，因緣際會認識了高粱，這就不細說了，所以沒啥酒量的我喝上幾口就可熟睡七八小時，尤其在更年期煩躁身心症狀更是我睡前的放鬆解藥.

向來自律的我連喝酒都如此堅持，無論在外聚餐或者家人朋友來家裡吃飯小酌找我喝都拒絕，唯一理由是睡覺時間還沒到，所以完全無法想像這食道癌會跟我沾上邊.

兩天後醫生電話說：切片報告是癌前病變，希望幫我轉榮總再做進一步檢查.

接著後續開始幾個星期都在進出醫院

首先徐博奎主任評估片子後安排先做（正子）看有沒有擴散，有擴散就必須做食道切除（幸運沒有擴散）

再轉由王彥博主治醫師做內視鏡檢查，看惡性腫瘤面積深淺程度才知道用哪一種手術

腫瘤十公分面積，王醫師評估後決定用ESD內視鏡黏膜下剝離術，也因為面積不小所以手術時間將近五小時。

術後幾天喝水、流質食物都吞嚥困難也很痛，有說忍不住可以吃止痛，但我不願意，因為必須記取教訓，我無法忘記女兒滿是淚水無助的雙眼，看得我心都要碎了…

大家知道我是很注重健康常運動的，但竟然只是因為依賴烈酒習慣而差點賠上了自己！

還好是零期，不用接受化療。

六天出院後開始用類固醇藥物治療，這期間一直在考慮著是不是辭演舞台劇（時光手箱）？擔心類固醇藥物讓我月亮臉水牛肩，後來想想即使身體產生了微妙變化又有什麼關係，能夠健健康康站在台上演出才是我最大的感謝

人生路上，心裡裝了好多貴人以及感謝的人

謝謝江蕙二姐，因為去年安排與榮總陳威明院長，王鵬惠主任拍攝六分鐘護一生公益廣告結緣，在住院期間謝謝陳院長關心巡視，還有王主任有空就來說笑話消除我的緊張.

細心的主治王彥博醫師

專業徐博奎主任

還有醫護人員細心照料

以上萬分感謝

說個輕鬆的事～

住院期間二姐來探望，一般來探望病人不就都帶水果、營養補給之類的，你們知道我這可愛的阿姐帶啥？一大盒保濕面膜哈哈哈～

她說：病房冷氣很強皮膚要顧好，看我是不是很細心啊～是是是。

我愛妳 我們都要健健康康的。

女兒們這段時間帶著我、陪著我、給我滿滿的愛

謝謝願意看完此篇文的您們

希望大家能正視自己的身體，健康檢查可以提早發現問題進而提早處理。

雖說生老病死是每個人都會面臨，但能夠健健康康生活著也是我們的責任。

祝福