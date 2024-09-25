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王大陸、柯佳嬿引韓網友關注　B2上羅PD直播利特意外現身

記者葉文正／台北報導

《艾嘉食堂》製作人B2昨日（9/24）下午無預警現身首爾羅PD辦公室直播，並首度曝光90秒節目預告，韓國網友對於在預告中見到熟悉的演員王大陸、柯佳嬿感到驚喜，對於《艾嘉食堂》得到官方授權也大為讚賞，紛紛留言表示會期待及支持節目播出。

▲B2(中)與羅PD(左)聯合直播。（圖／泰坦星文創）

▲B2(中)與羅PD(左)聯合直播。（圖／泰坦星文創）

人在台北拍攝節目的利特也現身留言，要大家多多關注，義氣力挺羅PD。《艾嘉食堂》10/5在三立都會台週六晚上八點首播、Netflix（亞洲地區）週六晚上十點、華視主頻隔週六晚上八點播出。
▲B2(中)與羅PD(左)聯合直播。（圖／泰坦星文創）

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▲B2與羅PD聊新節目。（圖／泰坦星文創）
B2在直播一登場即送上各種知名零食作為伴手禮，初次見到小泡芙的羅PD也迫不及待打開來吃，原本的《艾嘉食堂》宣傳放送直接變成小泡芙吃播，B2表示還帶了很多要送給全辦公室的同事吃，羅PD開玩笑說「不行，全都是我的！」讓現場充滿歡樂氣氛。
▲B2(中)與羅PD(左)聯合直播。（圖／泰坦星文創）

▲利特也來留言力挺。（圖／泰坦星文創）
羅PD一開口就超犀利，開玩笑說B2真的是金湯匙，能花錢購買正版版權。他在得知拍攝工作人員光是PD就超過20位，總工作人員數更是超過150位，人力費用再加上設備費用、機票費用、演員酬勞等等，另外還有授權金，他算了算開玩笑說：「現在《艾嘉食堂》的監製Maxx也在旁邊，他臉很臭！」

而羅PD也認真地說，之所以決定跟B2合作，並不是因為授權金，是因為B2團隊真的非常用心，提了非常多問題，雙方花了非常多時間討論節目核心價值，讓他感受到《艾嘉食堂》團隊的誠意。他也誠心的希望《艾嘉食堂》能夠獲得高收視率，「希望B2能變成有錢人」，讓他們能繼續合作第二季、第三季，直白的許願方式超級搞笑，而在線上觀看的韓國網友也紛紛留言表示，取得正版授權真的非常了不起，會一起支持《艾嘉食堂》。

他們在節目上一起觀看首度曝光的《艾嘉食堂》90秒預告片，王大陸一登場隨即引起韓國網友關注，紛紛留言「是王大陸」、「好久不見王大陸」、「王大陸還是一樣帥氣」，柯佳嬿的現身更是又引起一陣驚呼，「都是在韓國知名的演員」、「卡司好堅強」、「王大陸和柯佳嬿令人驚訝的同台」、「開始感到好奇了」，可以看出兩位演員在韓國的超高人氣。

羅PD也好奇張艾嘉在華語娛樂圈的地位，在得知她除了是演員，還是導演、作家等等多重身份之後，感到非常驚訝，但更令人驚訝的是當B2表示張艾嘉已經72歲了仍親自在《艾嘉食堂》中下廚翻鍋炒飯後，羅PD顯露非常吃驚的表情，網友則紛紛歪樓表示不敢相信張艾嘉已經超過70歲，因為她的樣子還非常年輕！

直播的最後B2特別送上非常珍貴的「結婚新人限定版」金門高粱，象徵雙方的結盟，當羅PD詢問送上這份禮物的意義時，B2開玩笑的說：「我喜歡你這棟辦公室的2樓，我是真心的！」出乎意料的「告白」讓羅PD當場對使用2樓辦公室的藝瑟PD說：「你搬走吧！」兩位最強綜藝PD的趣味互動，笑翻一眾網友。

值得一提的是目前人在台北拍攝餐廳主題實境綜藝節目的Super Junior隊長利特，竟現身觀看直播，並多次留言，表達自己正在台北看直播，還熱情呼籲大家多多留言，強力地表達自己對羅PD的支持！而事實上《艾嘉食堂》在節目訊息公開後，即獲得韓方高度重視，CJ ENM集團更特別在韓國發布新聞稿，獲得多家媒體報導，節目嘉賓(G)I-DLE舒華公開後，在韓飯間更是獲得巨大的關注，《艾嘉食堂》10/5在三立都會台週六晚上八點首播、Netflix（亞洲地區）週六晚上十點、華視主頻隔週六晚上八點播出。

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張艾嘉, Ｂ２, 實境節目, 金馬影后, 王大陸, 柯佳嬿, 楊祐寧, 舒華

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