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最萌身高差22公分　竟讓江蕙作詞人跟她「10年不能合作」！

記者蔡琛儀／台北報導

「芒果歌王」楊哲與林姍首度合作新歌〈今世情來世還〉，這首歌曲是三立電視八點戲劇《願望》的片尾，楊哲表示，這是他在豪記唱片十年來首次與林姍合作，「之前沒有合作原因，竟是身高的問題，擔心在鏡頭前有違和感，因此錯失許多機會。」直到去年他又再次跟公司建議，「在歌壇多年來，我們都一起成長，也歷經許多過程，大家都成長許多，兩人可以唱出人生的歷練，在這個時間點合作，可說是最佳的時機。」

▲▼楊哲、林姍〈今世情來世還〉。（圖／豪記提供）

▲楊哲、林姍過去因身高問題多年來都沒有合作。（圖／豪記提供）

楊哲也透露之前在新加坡看林姍在台上演出十分震撼，決定一定要再次跟公司爭取，「我們相識多年，我個性迷糊愛開玩笑，林姍則是細膩拘謹，剛好可以互補，她由娃娃歌手出道，算是我的前輩，真的很感謝這次能如願合作！」林姍則表示與楊哲相識許多年，兩人身高相差22公分，心想應該是無緣合作，開心終於解鎖，讓身高不再是距離。

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不過這次歌曲難度高，兩人在錄音室中互相較勁，楊哲說聽到林姍的歌聲，「讓我有著激勵的感覺，心想絕不能輸給她，我不能示弱，必須小心翼翼演唱，怕不小心就被她超越了！」林姍則說拍攝MV的兩人對唱，當下腦海想到楊哲的迷糊個性，經常忘詞又無厘頭好幾次忍笑但還是破功NG，「但必須要誇讚楊哲真是行走的CD，現場演唱跟CD一樣，雖然他的個性與歌聲有著極大的反差！」

▲▼楊哲、林姍〈今世情來世還〉。（圖／豪記提供）

▲楊哲、林姍首度合唱歌曲〈今世情來世還〉。（圖／豪記提供）

此外，楊哲透露近來有電視節目邀約兩人對唱楊哲的經典創作〈夢中的情話〉，讓林姍挑戰江蕙的高音，他相信林姍可以挑戰二姐的原音演出，他也公布12月在高雄演唱會的嘉賓也請到林姍站台，如今票房已經衝到六成，他透露屆時會準備許多精彩橋段獻給歌迷。

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