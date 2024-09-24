劉芒親公開「消失9個月原因」！　YT重啟曬婚禮片：永生難忘的2天

記者劉宛欣／綜合報導

網紅劉芒日前在消失在各大社群9個月的時間後，終於更新消息，一露面就是曬出在峇里島舉辦婚禮的喜訊，她自2023年底後便全面停更YT頻道、Instagram等，讓粉絲相當好奇她的近況。繼重啟Instagram帳號後，24日晚間她也終於在頻道上傳新的影片，將婚禮的美麗瞬間完整地記錄下來。

▲劉芒前幾日在峇里島完婚。（圖／翻攝YouTube／劉芒）

劉芒24日晚間更新了YouTube頻道，上傳了標題為「劉芒消失9個月的原因」的影片，影片下方敘述中寫著「與我們兩個人在這顆星球上最喜歡的70個人，一起度過最永生難忘的2天」，透露9個月以來將所有心力都放在準備婚禮上，影片中紀錄了在峇里島的婚禮珍貴畫面，也可看到老公被她美到驚嘆「妳今天真的好漂亮，這一刻我等了6年」。

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▲劉芒久違更新頻道，上傳了婚禮紀錄影片。（圖／翻攝YouTube／劉芒）

喜愛劉芒的觀眾紛紛在第一時間湧入影片留言「恭喜！！白頭偕老小天才」、「像拍電影一樣！連婚禮影片花絮都這麼唯美，一定是花了非常大的心思準備的，好值得，也祝妳幸福」、「恭喜，真的等太久了！期待之後再看到上片」、「看了好感動喔！希望未來能繼續看妳放光發熱」。