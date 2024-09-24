曾參加SM娛樂徵選！白鹿「圓夢出專輯」一開口全傻了　遭批：五音不全

記者張筱涵／綜合報導

大陸女星白鹿以《周生如故》、《長月燼明》等劇走紅，成為當紅陸劇女神，然而她內心一直懷抱著成為唱跳歌手的夢想。為了慶祝30歲生日，白鹿於22日在上海舉辦首張專輯的首唱會，但表演片段曝光後，因全程走音引發網友熱議。

▲白鹿唱歌遭批評。（圖／翻攝自微博／ba哥专用）



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白鹿年輕時曾夢想成為韓國女團成員，並參加了南韓SM娛樂的練習生徵選，儘管未被錄取，但她並未放棄，接著從淘寶模特兒做起，憑藉個人魅力成為網紅，進而踏入演藝圈並取得不錯的成績。

出道8年來，白鹿一直沒有放棄心中的唱跳夢，這次的專輯和首唱會就是她多年來努力的成果之一。然而，首唱會結束後，被部分網友評論實力嚴重不足，更有人直白批評「五音不全」等，整體反應不佳。

▲白鹿30歲圓唱歌夢。（圖／翻攝自微博／白鹿）



另外，白鹿首唱會的門票一開始也有引發爭議，因為需要購買周邊商品才能抽選入場資格，這讓不少粉絲不滿，指責活動為「割韭菜」。隨後白鹿的經紀公司立刻調整策略，改為免費贈票，並為到場的750名粉絲準備了豐厚的伴手禮。

儘管白鹿的唱跳表現不佳，但真誠和勇氣仍然獲得部分粉絲的支持，認為只要白鹿真心與粉絲同樂，表演技術上的瑕疵並非問題。