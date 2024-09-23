聖結石才揭戶頭餘額突喊「做爸爸不容易」！　罕吐生小孩焦慮心聲

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber聖結石與老婆「嘟嘟」結婚9年，他在本月12日曬出超音波照公開懷孕的喜訊，事後更感嘆自己的戶頭餘額很慘，不過今（23）日他卻突然在Threads發文透露即將當爸的焦慮心情，同時也直言：「做爸爸也是挺不容易的啊！」貼文曝光後，立即掀起討論。

▲聖結石不久前宣布老婆懷孕。（圖／翻攝自Instagram／qoop1113）

聖結石表示，如果他決定生小孩，可能需要兼職賺取額外的收入來支付生活開銷，如奶粉錢，但這樣一來可能就無法花足夠的時間照顧小孩。他進一步描述一個假設情境，表達對未來可能出現親子關係疏離的擔憂，「那如果我沒有照顧小孩，只拿錢回家，小孩以後不就可以大喊：『你關心過我嗎？你整天只知道工作！工作最重要！客戶最重要！你知道我選上班長嗎？你什麼都不知道！以後你老了我也要對你不聞不問，到時候你別怪我！』」這種反思透露他對未來角色的焦慮。

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▲聖結石透露即將當爸的煩惱。（圖／翻攝自Threads／qoop1113）

另一方面，聖結石考慮到不增加兼職可能帶來的經濟壓力及其對孩子的影響，「如果我不去兼差貼補家用，以後我小孩不就可以對我大喊：『你知道我生在這個家有多丟臉嗎？同學暑假去羅馬、巴黎旅遊，我們呢？八里？家裡要什麼沒有什麼，連叫個外送都還要斤斤計較，你知不知道我現在上學，手機用上一代的被笑了多久？你不知道！你什麼都不知道！』」這使他感到左右為難，最終甚至打算尋找可以在家進行的兼職工作，以嘗試平衡工作與未來的家庭生活。

▲聖結石透露戶頭餘額不足。（圖／翻攝自Threads／qoop1113）

事實上，聖結石不久前才用一張圖說明自己的經濟狀況，透過他分享的截圖可見到，信用卡公司透過簡訊通知他，本期卡費因餘額不足扣繳失敗，提醒他補足6316元到扣繳帳戶，而且最好在9月20日進行第二次扣款前，補足這筆金額。為此，他忍不住感嘆：「好慘的戶頭餘額。」如今再發文吐露升格新手爸的焦慮及煩惱，再度受到外界討論及關注。