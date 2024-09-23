記者潘慧中／綜合報導

吳夢夢有「台灣第一女優」的封號，平常除了分享AV拍攝經歷，也不時透過社群網站與粉絲互動。沒想到，她23日突然拋出震撼彈，「還生存得下去就拍」，但預計2026年12月後停止更新，「主要是我也沒其他能賺錢的興趣。」

▲吳夢夢吐露拍片規劃。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）



吳夢夢22日在Instagram限時動態開放問答，其中被問到和醫生男友分手的話，是否還想談戀愛時，她坦言當然會，但在交往新歡前，「我會把自己沒拍夠的題材，趁單身趕快拍一拍。」

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▲▼吳夢夢開放粉絲提問。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）



由於吳夢夢唯一的拍片對象就是男友，所以也讓部分網友好奇是否有給對方薪水。對此，她透露之前確實有提過要給薪水，但男友拒絕了，「他是絕對不能接受拿女人錢的類型，AKA大男人。」

▲▼吳夢夢男友婉拒拿薪水。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）



然而，吳夢夢不忘誇獎男友是大方、體貼和溫柔的人，相當尊重她，接住她的情緒之外，也給予她很多的支持與鼓勵。至於男友扛住家人壓力的方式，她表示不清楚，「他家人之間關係很緊密，但我也沒要跟他結婚，他家人實在不必擔心。」

▲吳夢夢目前並不打算和男友結婚。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）