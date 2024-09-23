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陸百萬網紅人設翻車！被爆「送養女兒」農村生活假賣慘…官方調查

記者陳芊秀／綜合報導

大陸網紅「小英一家」憑著分享雲南農村生活走紅，目前超過500萬粉絲追蹤。然而她最近傳出曾將兩個女兒送養，被質疑非法棄養，窮困生活只是炒作。相關新聞報導曝光後，當地婦聯單位、民政局表示正在調查中。

▲▼500萬網紅「小英一家」人設翻車，遭質疑送養女兒、假賣慘。（圖／翻攝自微博）

▲網紅「小英一家」人設翻車，遭質疑送養女兒、假賣慘。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，小英的影片時常分享自己去農作，以及與孩子的生活日常，給網友的印象是「每天過得很勤勞，但是過得很慘」，例如自己吃老鼠啃過的豬肝，家裡的牛瘦出了「直角肩」，被形容「苦難值拉滿」。然而有網友發現，2019年小英家養的牛長得挺結實，還有被挖出小英丈夫上拉如發言「小英在家不幹活」，最受關注的是小英直播脫口認曾送走兩個女兒，有違法疑慮，「小英一家」因此人設翻車。

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▲▼500萬網紅「小英一家」人設翻車，遭質疑送養女兒、假賣慘。（圖／翻攝自微博）

▲「小英一家」有超過500萬粉絲。（圖／翻攝自微博）

小英更被爆名下有4間公司，並非如網路形象這般悲慘窮苦。小英塌房一夕成為陸網熱搜關鍵字，大陸有媒體前往小英所居住的雲南省尋甸縣農村訪問，但是小英不知去向，其哥哥嫂嫂選擇沉默不回應，當地有村民受訪時表示「經常看到她在田裡幹活」、「經常刷到她的視頻（影片），跟生活上是一樣的」，然而送養女兒的傳言，村民則表示「不清楚」。

對此，尋甸縣婦聯工作人員回應陸媒稱，目前縣婦聯、鄉鎮婦聯和街道辦正在核實，因為時間較為久遠，調查還在進行中。當地民政局的回應是，不清楚網紅「小英」是否確為尋甸縣人，查詢姓名「楊早英」，沒有發現相關送養記錄。

▲▼500萬網紅「小英一家」人設翻車，遭質疑送養女兒、假賣慘。（圖／翻攝自微博）

▲網友挖出「小英一家」直播時突然稱送養了女兒。（圖／翻攝自微博）

「小英一家」則暫停直播，更新影片但是是庫存，9月20日上傳影片配文：「想說點但是不知道說點啥，我順其自然吧。」

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