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陳曉東不藏了！「公開2愛女」神基因曝光　攻蛋體脂瘦回年輕的他

記者吳睿慈／台北報導

男神陳曉東即將於9月28日於台北小巨蛋開唱，出道30年首次「攻蛋」，他為備戰演唱會特別提早一周來台彩排，團員中不僅有專業舞者外，更找來一群舞力高強的小朋友舞者助陣，甚至連2位女兒多多、朵朵都上陣，女兒已是亭亭玉立的少女，第一次陪著爸爸攻蛋，意義非凡。

▲▼陳曉東週末攻蛋努力訓練。（圖／和協整合行銷提供）

▲陳曉東週末攻蛋努力訓練。（圖／和協整合行銷提供）

陳曉東抵台後一下飛機就密集練團練唱外，馬不停蹄跑到舞蹈教室彩排群舞，演唱會內容上特別衍生出兒童舞者伴舞橋段，為此舞蹈教室特別事先徵選出13位有舞蹈經驗的小朋友，並與陳曉東兩位女兒共組名為「心有獨鍾」兒童版限定舞群。

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女兒多多與朵朵過去在廣州演唱會就以「特別嘉賓」身分跟著爸爸演出，女兒五官與爸爸陳曉東頗為相似，神基因曝光。而她們除了伴舞外還彈鋼琴幫陳曉東伴奏，才華洋溢的她們為了爸爸第一次攻蛋，更勤加練芭蕾及街舞還請老師專門指導，就是要讓每一次登台表演都盡善盡美。

▲陳曉東左邊及右邊分別是女兒多多及朵朵。（圖／和協整合行銷提供）

▲陳曉東帶著愛女多多及朵朵攻蛋。（圖／和協整合行銷提供）

陳曉東也透露自己用獎金制度來鼓勵女兒每一次表演都做到最好，順道培養金錢觀，他表示：「每一次上台表演後有特別獎金當成酬勞，讓他們之後去旅行時候自己花自己賺來的小紅包錢，也培養一下他們自己對金錢花費的概念，比如說旅行中自己看見喜歡的公仔玩具，就要用演唱會演出賺來的紅包來買單。」從此也看出陳曉東的用心良苦。

▲▼ 陳曉東不藏了！陳曉東左邊及右邊分別是女兒多多及朵朵。（圖／和協整合行銷提供）

▲陳曉東緊鑼密鼓訓練中。（圖／和協整合行銷提供）

另一方面，陳曉東為了應付體力及肺活量，還提早1個月開始密集健身，跑步、重訓、飲控樣樣來，他透露自己在飲食上保持「三戒」戒糖、戒鹽、戒油，外加配合每天充足8小時睡眠及3000 cc的水，讓體脂肪在短時間內從21%回到自己年輕時期的17%，「體力上訓練是一種維持身體素質，也讓自己的身心能盡量保持在年輕狀態。」

陳曉東更透露老婆也常陪著一起運動健身，夫妻倆相互監督運動一起健康，他笑說：「老婆是算是我飲食上的糾察隊，會三不五時監督我吃東西要吃的健康，不能『犯規』。」《陳曉東 REFLECTION心有獨鍾30週年》台北站門票於年代售票系統開賣，受票詳情請上陳曉東FB、IG官網及年代售票系統網站查詢。

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