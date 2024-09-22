陳喬恩浪漫婚禮現場「白色系鮮花圍繞」　連伴手禮都有大亮點！

記者黃庠棻／台北報導

女星陳喬恩2022年與馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）登記結婚，2年後選擇在交往5周年的今天，在馬來西亞的蘭卡威補辦婚禮，在演藝圈有好人緣的她邀來七朵花團員擔任伴娘，好友明道、鄭元暢擔任伴郎，婚宴在晚間舉行，而會場內部的浪漫佈置也隨之曝光。

▲陳喬恩、Alan在22日舉辦婚禮。（圖／陳喬恩提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳喬恩和老公Alan包下了整個酒店，每位被邀請的嘉賓，都會配戴女方親自設計的向日葵手環才能進場，酒店方也將全天候進行嚴密保安工作,足見兩位新人對於婚禮的慎重與出席嘉賓們的保護。

▲陳喬恩婚禮現場。（圖／陳喬恩經紀人提供）

不僅如此，陳喬恩的婚禮會場在蘭卡威的沙灘草地上舉行，整體顏色以白色為主，場地佈滿了她喜歡的鮮花，當中不乏玫瑰、蘭花等，洋溢浪漫、甜蜜的氣氛，而宴會場地一旁就是飯店的游泳池，周圍則是有許多南洋風期的大樹圍繞。

▲陳喬恩婚禮現場。（圖／陳喬恩經紀人提供）

此外，陳喬恩為了這次婚禮，除了包下整個酒店舉辦婚宴之外，還貼心地為每一位親友準備伴手禮，有一整套的保養品組合、一大束白玫瑰，就連禮盒的包裝都細節滿滿，用手繪的方式呈現夫妻倆穿著婚紗的造型，一旁還有她的兩隻愛犬，相當用心、可愛。

▲陳喬恩婚禮現場與伴手禮。（圖／陳喬恩經紀人提供）