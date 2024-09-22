一隻阿圓比基尼「只用1條帶子支撐」！越南解放車頭燈兇爆 鏤空泳褲激辣

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber「一隻阿圓」以旅遊、美食等主題影片走紅，最近更飛往越南富國島拍片，「這次也是爆炸行程。」格外引起討論的是，她21日上傳一系列在當地解放三點式泳裝的辣照，至今已吸引2.2萬人按讚朝聖！

▲一隻阿圓的泳衣只有一條帶子支撐。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



照片中，可以看到一隻阿圓頂著俐落短髮，化上精緻妝容，身穿墨綠色、只有一條帶子支撐的泳衣，完美包覆住超有料上圍。下半身搭配同色系三角泳褲，側邊都挖空的設計更增添性感。

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▲一隻阿圓辣露好身材。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



一隻阿圓自信展現纖細腰身、穠纖合度的雙腿線條，就這樣穿著比基尼在園區內走路，對著轉角的鏡子和同行友人自拍，「第一次來富國島，酷地方～很喜歡。」

▲一隻阿圓最近前往富國島拍片。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



事實上，阿圓曾被部分網友懷疑豐滿上圍「是做的」，後來只好親上火線澄清「是天生的」。至於豐滿上圍的養成秘訣，阿圓透露小時候都會喝媽媽自製的木瓜牛奶，「一天一杯」，而且她沒有很常吃炸雞，「因為我爸媽會阻止。」