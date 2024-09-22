男狂粉2樓跳下來衝上aespa舞台　「驚險瞬間曝光」保鑣緊急壓制

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團aespa近期正忙著舉辦《SYNK : Parallel Line》亞洲巡演，21日前往澳門站開唱，怎料，演唱會進行到一半竟出現突發意外，一名男子險衝上舞台，所幸保鑣眼明手快攔住人沒有釀成大禍，只是這段影片在微博瘋傳，令粉絲擔心不已，希望相關單位加強對藝人的保護。

▲aespa在澳門開唱，台下出現突發狀況。（圖／翻攝自aespa官方IG）



aespa於21、22日連續兩天在澳門開唱帶來精彩演出，沒想到，有一名男粉絲突然從2樓跳下來，一路朝著舞台衝，動作迅速又敏捷，突發意外嚇到所有人，更有粉絲驚呼「太嚇人了」、「太危險了」，拍下影片的歌迷甚至飆出髒話「臥槽」。

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▲一名男子2樓跳下來衝上aespa舞台。（圖／翻攝自微博／Cap-Gunner）



該名男子戴著白色帽子相當顯眼，所以他正打算衝上舞台時，4位保鑣立刻架住他，並未釀成意外，只是他從2樓跳下來相當危險，也有人擔心他跳下來的瞬間壓到其他歌迷，認為主辦單位應該更加強保安狀況，相關影片現在微博瘋傳。

aespa魅力驚人，賭王之子何猷君也被拍到現身觀眾席中，他的出現馬上引起四周粉絲搶拍，歌迷笑喊「他很低調，只要他想，在台上表演都行」、「怎麼感覺是去賺錢的」。

男子打算衝上舞台影片請點我