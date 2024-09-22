ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」！獨自搬出去…網：分手可以說 他首回應

記者潘慧中／綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」Andy、家寧交往多年，感情狀況始終是粉絲的關注焦點。尤其當他最近獨自搬回最初和女方一起拍片的粉紅小套房，被粉絲勸「分手可以大方說出來」時，他也給出不同以往的答案。

▲▼YTR眾量級Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲▼面對來自各界的疑問，Andy僅表示一切交給時間解答。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼YTR眾量級Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

回到這個4至5坪的租屋處時，有網友發現裡面似乎不見任何女性用品的蹤跡，加上Andy在影片裡沉重地說「現在一切歸零重新來過」、「謝謝生命出現過的每個人」，才會再度引起揣測，可能真的已經和家寧分手了。

▲▼YTR眾量級Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲▼YTR眾量級Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲▼YTR眾量級Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲▼YTR眾量級Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy搬回一開始的租屋處，並且沉重吐露心聲。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

因此，有粉絲在影片下留言真心地說，雖然感情事不一定要放到檯面上，「而是你們一開始的出發點就是情侶頻道，相信有些人也是因為這個點追蹤你們，一直不明不白的狀態，要重新出發，有些事情就該說清楚」，就算Andy和家寧真的分手，也不會因此不支持任何一方。

有別於以往大多回應謝謝支持，Andy這次附上一個雙手合十的表情符號表示「交給時間」；不只這樣，他還在資訊欄表示：「我知道你們有很多疑問想問我，我能透露的是『時間會給你們答案的』。」

▲家寧和Andy頻傳分手。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

此外，隨著Andy搬回一開始的小房間，他也宣布將重啟個人頻道，「過往都比較把精力放在眾量級的頻道上，現在有額外時間，我覺得可以投入在這個頻道裡面」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

推薦閱讀

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」！獨自搬出去…網：分手可以說 他首回應

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」！獨自搬出去…網：分手可以說 他首回應

陳喬恩9張高清婚紗照曝光！　「花童是明道帥兒」婚禮日期藏巧思

陳喬恩9張高清婚紗照曝光！　「花童是明道帥兒」婚禮日期藏巧思

陳喬恩馬甲婚紗「透視開深V」爆出超兇上圍！合照七朵花伴娘：一起穿團服

陳喬恩馬甲婚紗「透視開深V」爆出超兇上圍！合照七朵花伴娘：一起穿團服

陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜　會場擺滿向日葵

陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜　會場擺滿向日葵

獨家／崔佩儀愛兒大學畢淚崩　貝克宇兩年多就讀完：我還要念研究所

獨家／崔佩儀愛兒大學畢淚崩　貝克宇兩年多就讀完：我還要念研究所

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！「微博瘋傳音檔」急發聲　是小楊哥女徒弟

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！「微博瘋傳音檔」急發聲　是小楊哥女徒弟

才穿三塊布禮服　郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋...一彎腰辣翻

才穿三塊布禮服　郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋...一彎腰辣翻

五月天致敬周思齊網讚：最頂引退　「耗資逾2500萬元」內幕曝光！

五月天致敬周思齊網讚：最頂引退　「耗資逾2500萬元」內幕曝光！

六月突曬全黑圖「難怪我只能是正宮」　感嘆：柔弱就是佔上風

六月突曬全黑圖「難怪我只能是正宮」　感嘆：柔弱就是佔上風

榨乳系美女YTR爆紅！他揭「1共同疑點」：同個集團在操控　手法曝光

榨乳系美女YTR爆紅！他揭「1共同疑點」：同個集團在操控　手法曝光

紀卜心：最近一直被罵！現身淚吐心聲…遭嗆「本來就妳的問題」回應了

紀卜心：最近一直被罵！現身淚吐心聲…遭嗆「本來就妳的問題」回應了

五月天致敬周思齊現場照曝光　「離場超低調1舉動」網推爆

五月天致敬周思齊現場照曝光　「離場超低調1舉動」網推爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」！獨自搬出去…網：分手可以說 他首回應

陳喬恩9張高清婚紗照曝光！　「花童是明道帥兒」婚禮日期藏巧思

陳喬恩馬甲婚紗「透視開深V」爆出超兇上圍！合照七朵花伴娘：一起穿團服

陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜　會場擺滿向日葵

獨家／崔佩儀愛兒大學畢淚崩　貝克宇兩年多就讀完：我還要念研究所

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！「微博瘋傳音檔」急發聲　是小楊哥女徒弟

才穿三塊布禮服　郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋...一彎腰辣翻

五月天致敬周思齊網讚：最頂引退　「耗資逾2500萬元」內幕曝光！

六月突曬全黑圖「難怪我只能是正宮」　感嘆：柔弱就是佔上風

榨乳系美女YTR爆紅！他揭「1共同疑點」：同個集團在操控　手法曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

眾量級, Andy, 家寧

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 一隻阿圓比基尼「只用1條帶子支撐」！越南解放車頭燈兇爆 鏤空泳褲激辣
  2. 范冰冰變「新香港人」取得居留資格！打入上流貴婦圈　月租百萬豪宅
  3. 黃小柔驚傳「閉鎖性骨折」！腳纏蹦帶：3週不能動了 淚崩洩心情
  4. 39歲泰戲劇一哥罹癌病逝！「心肌長10cm腫瘤」　曾演《浪漫滿屋》爆紅
  5. 歐陽靖自責「媽媽什麼事都做不好」　見4歲新醬1變化…心疼道歉了
  6. 啦啦隊女神菲菲紅到日本！日女團偶像也瘋狂　現身球場追星：像AI般完美
  7. 男狂粉2樓跳下來衝上aespa舞台　「驚險瞬間曝光」保鑣緊急壓制
  8. 陳意涵宜蘭民宿脫了！ 難得PO泳裝照「前後都挖空」美腿全看光
  9. 因女主角未戴頭巾！名導夫妻遭限制出境「將被傳喚出庭」
  10. 超狂！金曲歌王陶喆小巨蛋「萬張門票」加場又秒殺　熱情致謝粉絲

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366