YTR眾量級Andy認了「一切歸零」！獨自搬出去…網：分手可以說 他首回應

記者潘慧中／綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」Andy、家寧交往多年，感情狀況始終是粉絲的關注焦點。尤其當他最近獨自搬回最初和女方一起拍片的粉紅小套房，被粉絲勸「分手可以大方說出來」時，他也給出不同以往的答案。

▲▼面對來自各界的疑問，Andy僅表示一切交給時間解答。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



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回到這個4至5坪的租屋處時，有網友發現裡面似乎不見任何女性用品的蹤跡，加上Andy在影片裡沉重地說「現在一切歸零重新來過」、「謝謝生命出現過的每個人」，才會再度引起揣測，可能真的已經和家寧分手了。

▲Andy搬回一開始的租屋處，並且沉重吐露心聲。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



因此，有粉絲在影片下留言真心地說，雖然感情事不一定要放到檯面上，「而是你們一開始的出發點就是情侶頻道，相信有些人也是因為這個點追蹤你們，一直不明不白的狀態，要重新出發，有些事情就該說清楚」，就算Andy和家寧真的分手，也不會因此不支持任何一方。

有別於以往大多回應謝謝支持，Andy這次附上一個雙手合十的表情符號表示「交給時間」；不只這樣，他還在資訊欄表示：「我知道你們有很多疑問想問我，我能透露的是『時間會給你們答案的』。」

▲家寧和Andy頻傳分手。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



此外，隨著Andy搬回一開始的小房間，他也宣布將重啟個人頻道，「過往都比較把精力放在眾量級的頻道上，現在有額外時間，我覺得可以投入在這個頻道裡面」