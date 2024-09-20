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羅志祥新身份曝光　認了：她是我心中很重要的人

記者蔡琛儀／台北報導

羅志祥年底將在高雄巨蛋開唱，還擔任選秀節目《SCOOL》導師，近日又接下酒類代言，工作滿檔。平常品酒很隨性的他，覺得有需要放鬆時便會小酌一杯，喜歡和朋友聚會或在慶祝場合飲酒，享受當下的氣氛感，「有時候小酌一杯能讓人放鬆心情，思緒變得更開闊，因為心情放鬆反而激發出很多創意靈感。」

▲▼羅志祥代言酒類。（圖／酒齡特厚提供）

▲羅志祥代言酒類。（圖／酒齡特厚提供）

被問到酒量如何？他自評中等，滿分10分的話可以打個6分左右，比起刻意拼酒，他更愛適度飲酒，享受氣氛，也透露喝茫時會變得比較開朗，話也會多一點，但仍然保持風度，不會嗓門變大，酒品相當不錯。

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而為了讓自己更舒適的飲酒，羅志祥也大方透露5個喝酒的撇步，像是喝酒前先墊胃減緩酒精吸收；慢慢喝品嚐酒的香氣和口感，更容易掌控自己的酒量；適當補充水分，除了稀釋酒精濃度，也減少隔天宿醉的不適感；避免混酒，專心喝一種酒，掌握自己的喝酒狀態和設下停損點，懂得該停就停，讓自己更能享受喝酒的過程不追酒，也不至於失控。

▲▼羅志祥代言酒類。（圖／酒齡特厚提供）

▲羅志祥代言酒類。（圖／酒齡特厚提供）

這次接下酒類代言，被問到最想送禮給誰？他秒回當然是11月20日生日的媽媽，和媽媽感情相當好的他，平常不會一起喝酒，但在一些特別的場合和過年時，一起小酌的時光反而是他們母子間的特別時間，「媽媽是我心中很重要的人。跟她小酌的時候能感受到那份特別的親情和溫暖。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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