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五月天中職演出「傳禁拍照惹怒球迷」　阿信深夜發聲：做不好儘量罵

記者蔡琛儀／綜合報導

五月天即將在本週六登上台北大巨蛋，並在周思齊引退賽後進行賽後表演，不過先前有媒體報導五月天禁止球迷攝影，引發球迷爭論，今中信兄弟球團公告表示，球團並未禁止球迷及觀眾朋友拍攝球賽、引退活動以及賽後演出。稍早五月天阿信本人也發文：「謝謝大家的各種正反回饋，做的不好當然盡量罵，但罵完還是請大家常常進場看球，就是給所有珍貴球員的最好保護與支持。」

▲▼五月天香港演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲五月天阿信。（圖／相信音樂提供）

阿信在社群網站發文，表示：「很榮幸為周思齊引退系列周演出，成為周董偉大旅程中的背景應援之一，必應、相信、五月天無比重視，也深感熱血、感動、榮幸。」

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談到自己過去看職棒，「當年，正是職棒元年，在市立棒球場為象虎大戰喝采的我，在晚自習偷聽職棒廣播轉播的我，定沒有想到30年後，能在神聖壯闊的賽場上，獻上這次充滿意義的演出。」他也說：「中職走過高高低低的所有時刻，這30幾年我們看著、聽著；感動過、心疼過，在低谷時伸出援手；在高峰時共同吶喊。」

或許是因為被球迷砲轟模糊焦點，阿信強調：「大巨蛋九月的真正焦點，屬於周董，大家專心感動。大巨蛋的十二月真正首唱，也屬於周董，大家可以開始激動。」並表示感謝兄弟球團、職棒聯盟及天母球場、大巨蛋與各方的大力協助，「也謝謝大家的各種正反回饋，做的不好當然盡量罵，但罵完還是請大家常常進場看球，就是給所有珍貴球員的最好保護與支持。」

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