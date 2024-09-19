T-ara芝妍與老公「2度爆婚姻玩完」　韓媒揭「真實現況」：沒離婚

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星T-ara芝妍（前譯：智妍）於2022年12月嫁給棒球員黃載均，兩人婚後不時會透過頻道放閃，卻從6月起不斷爆出婚變，她一度透過公司否認「沒有離婚」，但頻道YouTube突然停止更新還是沒止住謠言。直到19日，相關人士又向媒體表示「兩人沒離婚」，才間接再證實了夫妻倆婚姻狀態。

▲T-ara芝妍自6月起不斷爆出與老公婚變。（圖／翻攝自芝妍IG）

芝妍婚變起因源於6月，一名棒球界「最強教練」李光吉突在直播裡提到「你知道黃載均離婚了嗎，等等再聊，我也是從局長那裡聽來的」，他誤以為當時已經進廣告，沒想到整段播出，震撼整個體育界與娛樂圈。李光吉後來對外解釋是自己誤會了，很抱歉造成黃載均夫妻的困擾。

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▲韓媒揭夫妻倆真實現況「沒離婚」。（圖／翻攝自韓網）



然而自6月起，芝妍婚變傳聞就沒停過，黃載均9月被拍到在類似居酒屋的餐廳喝到早上6點，再度引起旁人懷疑夫妻倆感情出問題，甚至有棒球迷質疑他疏於自我管理，認為他沒有做好運動員本分，應該專注訓練，而非在外喝酒聚餐。

由於芝妍夫妻倆一直沒對外回應相關新聞，導致兩人婚變消息沒停過，直到19日，韓媒《Sports Seoul》證實兩人感情沒問題，一名與芝妍、黃載均都很熟的相關人士表示「芝妍與黃載均沒有離婚」，總算是對外交代婚姻狀態，不僅如此，據了解，黃載均在居酒屋聚餐當晚，隔天其實沒有訓練，因此沒有疏於訓練的問題。