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彭曉彤4個月成功甩掉11.8kg！　感嘆罹癌化療後「體重無底線狂升」

記者張筱涵／綜合報導

藝人彭曉彤在2017年被診斷出子宮頸癌，經過手術、28次的放療和10次的化療後，終於成功戰勝病魔。然而，療程後的她卻面臨另一項挑戰，那就是體重的控制。

▲▼彭曉彤 。（圖／翻攝自FACEBOOK／彭曉彤）

▲彭曉彤4個月瘦了11.8公斤。（圖／翻攝自FACEBOOK／彭曉彤）

彭曉彤表示，自小體型纖細的她，從未想過會需要減肥，但在癌症治療後，體重開始像吹氣球一樣不斷上升，甚至連走路都會感到喘不過氣來。對於甜食、手搖飲料和麵包的愛好，以及幾乎不喝水的習慣，也可能是她體重增加的原因。

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彭曉彤進一步透露，體重曾經達到比懷孕時期還要重的程度，甚至在乘坐大眾運輸時，有人會主動讓座給她。她曾嘗試過節食，但結果卻是體重再度上升，並導致身體狀況變差，免疫力和抵抗力都下降。

然而，彭曉彤今年5月底決定要認真減肥，開始進行排毒，並改變飲食習慣，戒糖、戒澱粉，並每天早晚量體重：「一開始我是65公斤，我告訴朋友我希望能減到54公斤，但朋友建議我不要一開始就設定太高的目標，否則一旦體重停滯或反彈，我可能就會輕易放棄。」

因此，彭曉彤分階段設定減肥目標，先降到62公斤，再降到58公斤，最後再降到56公斤。經過4個月的堅持，她現在的體重是53.2公斤，等於已經成功甩肉了11.8公斤，雖然真的辛苦又餓，但很滿意這樣的成果。

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