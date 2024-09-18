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金曲樂團百合花首推男女對唱情歌　合唱對象「是伍思凱女兒」！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團百合花時隔三年推出第三張台語專輯《萬事美妙》，新歌〈龍眼〉請到曾入圍金曲獎最佳樂團的海豚刑警主唱、伍思凱女兒伍悅合唱，也是樂團成軍以來，首次男女對唱的情歌。

▲▼百合花推新專輯《萬事美妙》邀請海豚刑警主唱伍悅合唱。（圖／百合花提供）

▲▼百合花推新專輯《萬事美妙》邀請海豚刑警主唱伍悅合唱。（圖／百合花提供、翻攝海豚刑警IG）

▲海豚刑警主唱伍悅。（圖／翻攝海豚刑警IG）

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百合花主唱奕碩表示：「有一句台語諺語『揀啊揀，揀著一个賣龍眼』，意思是勸人擇偶別太挑剔，我希望能翻轉這個觀念，因為精挑細選才能找到最甜蜜的對象。」雖然過去就曾跟伍悅合作，但第一次要對唱台語情歌，還是下了一番功夫，尤其面對完全不會說台語的伍悅，奕碩直接當起小老師，一字一句指導如何正確發音，百合花還許願笑說：「希望未來能成為各大婚禮新人指定對唱歌曲。」

百合花專輯以另類搖滾節奏，探討各種多元議題，並透過不同風格詮釋，展現全新風貌的台語歌曲。主唱奕碩表示，這次的專輯是在「憤怒」的狀態下完成，希望透過看似法喜、功德圓滿的自創祝福詞彙，提醒大家即便遭遇不如意的事，也能用正向態度迎擊。歌唱受到許多台語前輩啟發的奕碩，為了新專輯，還特別揣摩「布袋戲歌后」西卿的唱法，運用下顎讓聲音有不同發揮。

▲▼百合花推新專輯《萬事美妙》邀請海豚刑警主唱伍悅合唱。（圖／百合花提供）

▲百合花曾獲得金曲獎。（圖／百合花提供）

向來對萬事都有獨特觀察的百合花，全新專輯《萬事美妙》把每一首歌以不同角色作為主人翁來傳遞訊息，無論是從說書人開場，或是一位仙人的啟示與祝福，以及一段異邦人的無奈曲、一對熱戀的愛人、一位年輕政治犯的自白書，最後到一位街頭藝人用音樂鼓舞，藉由不同角色設定，來回切換場景，建構出一個龐大的「萬事美妙」世界觀，奕碩表示：「這張專輯就像是一段社會歷史縮影，歷經大大小小的波折後，希望都能圓融美滿過日子。」

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