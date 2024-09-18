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滅火器日本開唱「大咖日星專程送禮」　楊大正感動：日台友好的威力

記者蔡琛儀／台北報導

樂團滅火器於本月再度展開日本巡迴演出，並於東京舉行專場演唱會，吸引近300名當地樂迷到場，眾多樂團好友包括 ELLEGARDEN主唱細美武士、HUSKING BEE主唱磯部正文、The BONEZ、LowIQ01等人紛紛到場捧場，與主唱楊大正因新戲《零日攻擊》結緣的演員高橋一生，雖因行程無法前來，也特地送禮祝賀，讓楊大正開心說：「感覺到日台友好的威力了！」

▲▼日星高橋一生專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼高橋一生送給楊大正賀禮。（圖／資料照／記者周宸亘攝、火氣音樂提供）

▲▼滅火器於東京開唱。（圖／火氣音樂提供）

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滅火器此次巡迴行程與日本龐克傳奇樂團HUSKING BEE共同演出，並特別選擇和樂團有深刻淵源的城市作為演出地點，包括受日本311地震海嘯影響甚大的東北宮古、大船渡與石卷，在今年1月發生能登半島發生地震後，滅火器不僅發起「暖暖不嫌晚」音樂會賑災活動，並追加金澤場的演出。

而滅火器也把握機會重回〈繼續向前行〉的MV拍攝場景宮古，與當地居民敘舊同樂。看到歷經311大地震13年，宮古的市景重獲新生，讓他們直說：「看到大家健康又元氣的身影，又聽到當年住在收容所的爺爺奶奶們都回到新建好的家的消息，真的又欣慰又感動。」吉他手鄭宇辰還忍不住偷哭了兩次，楊大正也在東北演出中忍不住落淚，「謝謝宮古的大家在樂團最低潮的時候給我們的能量，我們會一直記得這份感動、繼續向前行。」

▲▼滅火器於東京開唱。（圖／火氣音樂提供）

▲滅火器重新見到不少老朋友。（圖／火氣音樂提供）

滅火器發行新專輯《家和萬事興》後，除在今年3月踏上近一個月的北美巡演外，也甫結束北流演唱會，隨著演出經驗不斷累積，他們也說：「經過近一年高強度的世界巡迴後，在日本演出更得心應手，狀態也更好了！」接下來他們將繼續參與許多音樂祭演出外，也會全心籌備11月底登場的火球祭。

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