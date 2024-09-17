56歲凍齡女歌手美到被封「美少女阿嬤」　激纏2猛男「沒跟老公說」

記者蔡琛儀／台北報導

自節目《我要當歌手〉節目脫穎而出的56歲美魔女歌手談詩玲，近日推出新專輯《追夢的人》，其中新歌〈牽豬弟〉取其諧音牽迪底（小鮮肉），也找來身材壯碩的男舞者惹火互動共舞，她直呼當天看到男舞者厚實胸肌直接露，「讓我真是興奮又尷尬，心想這樣年紀吃底迪豆腐好嗎？」

▲▼談詩玲和猛男舞者尬舞，讓她很緊張。（圖／豪記提供）

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平日她練舞時，都是和舞者隔著外衣，但拍MV現場要真實的互動，捨棄借位，全程撫摸胸肌，「剛開始真的很害羞，頻頻因為撫摸胸肌卡關，後來被猛男舞者激將虧我很膽小，好強的我就一鼓作氣的拚了！」談詩玲笑說至今老公還沒看到MV成品，「但我有口頭先打預防針，希望給他驚艷而不是驚嚇！」

提到新歌造型，談詩玲開心表示以前常被白冰冰笑說是做阿嬤的青春美少女，這次捨青春變身熟女，挑戰性感造型，一襲似有若無的薄紗造型，身材若隱若現性感指數爆表。

▲談詩玲推出新歌〈牽豬弟〉。（圖／豪記提供）

談詩玲也坦言，現實生活中經常遇到小鮮肉，更開玩笑直呼今年桃花運特別旺盛，舉凡平日健身重訓、打高爾夫球等等，教練都是小鮮肉，且身材皆為猛男級，不過她自曝天生就是男生的個性，「大家都是哥倆好，所以就這樣跟他們成為好友。」而為新歌練舞時，觸摸舞者厚實Q彈的胸肌，更讓她自嘆不如。