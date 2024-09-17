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Ella用按摩棒氣到尪！　楊祐寧到「矽膠娃娃主題旅館」爆家庭革命

記者黃庠棻／台北報導

《今夜一起為愛鼓掌》日前播出第5、6集，性治療師楊謹華帶Ella去上自慰課，學習如何放鬆並讓自己更舒服，沒想到Ella在家中使用按摩棒自己來時，被老公楊祐寧看在眼裡，讓丈夫內心受到打擊，開始與老婆冷戰，；Ella更發現楊祐寧到「矽膠娃娃主題旅館」光顧的發票，差點引發家庭革命。

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》播出後，收視率逐漸上漲。（圖／壹壹影業提供）

隨著《今夜一起為愛鼓掌》劇情帶出越多情感議題，觀眾跟著角色產生不少共鳴，網友表示「在劇中看到自己前任的影子」，更大讚這樣的題材真的很優秀，直呼「2024年了真的不用避諱談論性愛，感情要好，性事絕對要協調！」

《今夜一起為愛鼓掌》第5、6集播出持續開紅盤，性治療師楊謹華協助季芹、郭子乾夫妻面對感情狀況，了解開放性關係之外，還帶著Ella一起去上自慰課，了解身體部位以及如何讓自己感到舒服，進而幫助夫妻關係更融洽。

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▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲楊謹華帶著Ella去上自慰課。（圖／壹壹影業提供）

為了真實呈現課堂上教學的情況，劇組特別邀請性治療師顧問梁秀眉擔任自慰課老師，楊謹華表示「老師是以真實上課的情境來講解，有性器官模型搭配手勢動作，還有按摩棒、情趣用品等道具，真的很有帶入感。」

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲楊謹華帶著Ella去上自慰課。（圖／壹壹影業提供）

Ella上完課後也笑說自己收穫很多，透露「那天上課有一點賺到，我已經是一個當媽媽的人了，那天上課才知道陰蒂外面有一層包皮，我們真的應該要好好的認識自己，如果有這樣的課程，很建議大家多多了解。」楊謹華也曝光在課堂結束後，Ella真的買了情趣用品回家，讓她也好心動。

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲楊謹華帶著Ella去上自慰課。（圖／壹壹影業提供）

戲中Ella在自慰課結束後，打開心胸準備好好認真自己，除了用按摩棒之外，也透過鏡子畫下自己的「妹妹（指女性外生殖器官）畫像」，未料卻在使用按摩棒自慰的過程中，被老公楊祐寧目睹全程，讓丈夫生氣說道「為什麼按摩棒可以，我不行！」

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲楊謹華帶著Ella去上自慰課。（圖／壹壹影業提供）

楊祐寧更思索著「使用按摩棒算外遇嗎？」而情緒不佳的夫妻倆，開始冷處理不再對話，某天Ella發現楊祐寧竟去了「矽膠娃娃主題旅館」，對著護士服、兔女郎裝扮的矽膠娃娃上下其手，讓她感到崩潰，也開始懷疑自己。

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲楊祐寧竟去了「矽膠娃娃主題旅館」。（圖／壹壹影業提供）

《今夜一起為愛鼓掌》劇組力求真實，商借了超過50組真實矽膠娃娃陳設，打造「矽膠娃娃主題旅館」，不同房間有不一樣的主題規劃。楊祐寧表示「對這個場景印象滿深刻的，這樣的旅館不管在戲劇中或現實生活好像都不常見，劇組也真實去到這樣子的一個旅館田調，復刻到我們的場景中，我覺得是一個滿特別的體驗。」

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲楊祐寧竟去了「矽膠娃娃主題旅館」。（圖／壹壹影業提供）

所幸，Ella與楊祐寧在經歷按摩棒以及矽膠娃娃旅館事件後，決定誠實面對彼此，下週劇情夫妻將首度共同面對性治療諮商，解決夫妻問題。

八大戲劇台第三集收視最高點為楊祐寧打電話向楊謹華諮詢，尋求夫妻感情遇瓶頸的橋段。製作人黃郁茹解密這段精采劇情的構思安排，她說，以不只有單純的講電話來做畫面呈現，而是讓兩人置身在酒吧、漫畫店等場景進行對話「劇中兩人角色都是屬於不太會表達自己情感的人，所以希望透過這些場景營造，彷彿這兩人就是真實世界的朋友一樣。」

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ella, 今夜一起為愛鼓掌, 楊謹華, 陳嘉樺, 楊祐寧

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