快訊／賈永婕遭死亡郵件首表態！「歹徒威脅我生命安全」　強硬反擊了

記者田暐瑋／綜合報導

女星賈永婕接下台北101董事長職位，3日正式上任，不料13日卻收到死亡威脅，歹徒透過電子郵件恐嚇，台北101也緊急報警處理。對此，賈永婕17日一早發文，強硬反擊：「對於不法之徒絕不寬容。」

▲賈永婕。（圖／記者周宸亘攝）

賈永婕剛上任，就收到恐嚇郵件，內容威脅寫道「憑甚麼賈永婕可以當上101大樓董座」、「我已經準備好了、要為民除害、伸張正義，準備殺掉賈永婕」等等，她17日發文表示，「是的我被恐嚇了，上個星期五下午五點收到恐嚇信。歹徒字字句句以我的生命安全威脅，我們第一時間就報警處理，冷靜低調的面對。」

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對於這段時間，有人質疑她只是一個靠顏值的花瓶，也有人質疑學歷，認為她無資格擔任董事長的職位，賈永婕表示始終虛心接受，但對於恐嚇行為，她強調：「絕不寬容！我相信台灣是法治國家，法網恢恢、疏而不漏一定能將歹徒繩之以法。」

▲賈永婕遭恐嚇。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



101大樓法務人員13日晚間持恐嚇簡訊截圖，向信義警分局報案，經調查發現歹徒使用Google公司的gmail帳戶寄發恐嚇訊息，揚言以「伸張正義」為由預謀殺害賈永婕，警方不排除是境外勢力或民眾惡作劇所為，加上電郵寄到101大樓的客服電郵信箱，警方將向Google公司調閱該郵件帳號的上網歷程，以釐清案情。