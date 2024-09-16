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毒癮弟釀火災「死亡現場留白手印」　《人生清理員》10金句逼哭網

記者黃庠棻／台北報導

影集《人生清理員》自開播來討論不斷，劇中新增案件包括金士傑老友孤獨死、獨居上吊身亡和火災意外清理等，寫實性讓觀眾看見現實又無奈的景象，狂讚「整體對白、演技都覺得都流暢，是可以安心看下去的好片」、「這部片認識了善良的職人們」、「像輕柔的棉絮飄散空中，但情感的重量讓心沉甸甸的」、「最近只追這一部」，更選出播出四集中的「十大金句」。

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》播出後大獲好評。（圖／果陀娛樂提供）

《人生清理員》共為九集，目前開播至第四集，剩三週的時間已開始令網友感到不捨，而五位主角也各有故事延展，包括金士傑劇中老友在家中孤獨死過世；鳳小岳演出的大川則是接獲父親離世消息；宋芸樺播出後一路表情冰冷，但上週被父親金士傑問及美國男友感情一事忍不住落淚。

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▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》播出後大獲好評。（圖／果陀娛樂提供）

黃冠智則是因演出母親的陸弈靜，被黑道大哥賞巴掌並被敲詐欠下巨款，滿臉愁容的模樣令觀眾同情，喊話「一起幫忙籌資」、「設立捐款專線」，捨不得他在劇中為錢所苦，好在金士傑演出的龍哥幫忙脫困。這也使得觀眾們感慨「就是要有這種老闆」，湧現職場難得感人情誼的欣羨。

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》播出後大獲好評。（圖／果陀娛樂提供）

蔡嘉茵演出的伊雯茵單親獨自帶小孩，看似堅強卻被生活壓力逼得喘不過氣，不過仍是發揮她劇中開心果的角色，一場因金士傑暈厥的戲讓她發揮「神力女超人」力量，金士傑被蔡嘉茵一把公主抱進醫院，看似很吃力，但蔡嘉茵卻笑著坦言過程只花了30秒。

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》播出後大獲好評。（圖／果陀娛樂提供）

蔡嘉茵說道「當天抱金老師那場戲是我從坐高鐵、轉車，到現場化妝後開工，沒想到才30秒就收工結束回家。」她透露觀眾看到的其實不是她真的抱著金士傑奔跑，在金士傑的下方還放著拖板車，她笑說「金老師是國寶，摔傷了還得了！」

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》播出後大獲好評。（圖／果陀娛樂提供）

《人生清理員》播出後除劇情寫實，演員們的對白更被觀眾稱為「人生金句」，在目前四集集數中就已選出十大金句，包括「他叫我來上班看人間疾苦，說這樣我就會知道自己到底有多幸福」、「幸不幸福這種事情，難道一定要比較才能知道嗎」、「世界上沒有分好的工作或是壞的工作，只要有幫助別人就是很了不起的工作」、「飯要吃，覺要睡，日子還是要過」、「我們被留下來的人，不要讓她擔心」。

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》播出後大獲好評。（圖／果陀娛樂提供）

還有「人活到最後終究是一個人，但如果活著的時候有人願意陪伴你，可以講講心事，一起練肖話，你也願意去關心別人，這樣就很幸福了」、「我不是一隻腳踩進棺材，我是半個人都進去了」、「錢能解決的事，我一樣都解決不了」、「有人說苦瓜叫半生瓜，當你的人生吃的苦夠多的時候，就不會覺得苦瓜苦」、「我今天最幸福的時刻就是現在」，這些金句被網推一秒就能落淚戳心，也是感慨、無奈的人生警示，還有了然於心的療癒。

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》播出後大獲好評。（圖／果陀娛樂提供）

同時上週播出集數中，宋芸樺飾演的利穎誤打誤撞接下火災案件，在鳳小岳（大川）說明下，才知道清潔火災清潔的危險性及困難度，清潔社平常不會接這類案子，但礙於公司最近的財務危機才咬牙答應承接。該場戲描述哥哥（傅子純飾）因出差，所以不得已把染上毒癮的弟弟（潘親御飾）綁在房內，不料弟弟因幻覺引燃火災悲劇，該案兄弟間無奈的情誼也令觀眾忍不住潰堤，更再次盛讚美術場景的逼真，讓該案件所遺留的空間令人怵目驚心。

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》播出後大獲好評。（圖／果陀娛樂提供）

美術指導陳韋中指出這類事故較為危險，無法現場觀看，坦言「透過大量的網路圖文和影片資料的研究拼湊出它應有的樣貌。」果然畫面呈現極真實，更表現事故悲涼的景象。他也透露包括所看到的腐敗物件或食物也都是另外請特化團隊特別製作跟加強效果，才讓現場瀰漫死亡的氣息。

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