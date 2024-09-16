WINNER秦禹、昇勳10月來台「高興又激動」　挖掘旅遊勝地：請推薦我們

記者吳睿慈／台北報導

韓國男團WINNER「大哥隊」金秦禹、李昇勳要來台灣了！他們繼2019年底在林口體育館與7千粉絲共度歡樂時光後，睽違5年，兩位成員金秦禹、李昇勳即將於10月27日訪台，隨著團體迎來10週年，兩人精心準備粉絲見面會，並喊話「希望大家喜歡」。主辦單位「超奇娛樂」16日釋出售票訊息，全台INNER CIRCLE請注意搶票時間！

▲WINNER暌違5年再度登台。（圖／翻攝自WINNER IG）



WINNER作為YG娛樂旗下所打造的團體，2024年8月17日迎來出道十週年紀念日，金秦禹、李昇勳當天進行了直播，更透露有去探望昇潤，並打電話給宋旻浩，「我們認真地聊了關於WINNER的未來，會一個一個好好地準備，然後展示給大家，請大家多多期待！」

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帶著對於INNER CIRCLE滿滿的愛，金秦禹、李昇勳即將在10月27日來到台北Legacy TERA舉辦見面會「WINNER's FAN MEETING 2024 in TAIPEI」，兩人透過主辦興奮傳達訊息：「真的好久沒去台灣了，既高興又激動。」他們想到士林夜市逛逛，還想去台北101觀景台看看美麗的夜景，並向INNER CIRCLE喊話：「如果最近有新興的熱門場所，也請推薦一下吧！」

▲WINNER秦禹、昇勳改歌曲〈millions〉告白粉絲。（圖／超奇娛樂提供）



兩人還利用歌曲〈millions〉的歌詞改編告白粉絲，「問我到底有多喜歡INNER CIRCLE嗎？像是將這個世界上的顏色給打上數字，就算不懂艱深的數學也知道愛是相加又平方Babe，如同在這個世上存在的顏色和數字一樣多的愛我們的INNER CIRCLE！」金秦禹、李昇勳作為代表來到台灣與INNER CIRCLE見面，他們感性致謝：「感謝大家長久以來對WINNER的喜愛，每次見到大家，我們都會感受到全新的力量和充滿真心的愛。」希望以後與粉絲長長久久地一起創造回憶，承諾會帶給大家正能量。

▲▼WINNER秦禹、昇勳票價、福利資訊公開。（圖／超奇娛樂提供）



「WINNER's FAN MEETING 2024 in TAIPEI」見面會21日中午12點在KKTIX全面啟售，門票分為5900元、4900元、3900元三種票價，福利為擊掌、2對1人合照、2對5人合照、2對10人合照、簽名海報、印製版簽名海報以及官方海報與小卡。