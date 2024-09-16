ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

WINNER秦禹、昇勳10月來台「高興又激動」　挖掘旅遊勝地：請推薦我們

記者吳睿慈／台北報導

韓國男團WINNER「大哥隊」金秦禹、李昇勳要來台灣了！他們繼2019年底在林口體育館與7千粉絲共度歡樂時光後，睽違5年，兩位成員金秦禹、李昇勳即將於10月27日訪台，隨著團體迎來10週年，兩人精心準備粉絲見面會，並喊話「希望大家喜歡」。主辦單位「超奇娛樂」16日釋出售票訊息，全台INNER CIRCLE請注意搶票時間！

▲▼WINNER。（圖／翻攝自WINNER IG）

▲WINNER暌違5年再度登台。（圖／翻攝自WINNER IG）

WINNER作為YG娛樂旗下所打造的團體，2024年8月17日迎來出道十週年紀念日，金秦禹、李昇勳當天進行了直播，更透露有去探望昇潤，並打電話給宋旻浩，「我們認真地聊了關於WINNER的未來，會一個一個好好地準備，然後展示給大家，請大家多多期待！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

帶著對於INNER CIRCLE滿滿的愛，金秦禹、李昇勳即將在10月27日來到台北Legacy TERA舉辦見面會「WINNER's FAN MEETING 2024 in TAIPEI」，兩人透過主辦興奮傳達訊息：「真的好久沒去台灣了，既高興又激動。」他們想到士林夜市逛逛，還想去台北101觀景台看看美麗的夜景，並向INNER CIRCLE喊話：「如果最近有新興的熱門場所，也請推薦一下吧！」

▲▼ WINNER秦禹、昇勳。（圖／超奇娛樂提供、翻攝自WINNER IG）

▲WINNER秦禹、昇勳改歌曲〈millions〉告白粉絲。（圖／超奇娛樂提供）

兩人還利用歌曲〈millions〉的歌詞改編告白粉絲，「問我到底有多喜歡INNER CIRCLE嗎？像是將這個世界上的顏色給打上數字，就算不懂艱深的數學也知道愛是相加又平方Babe，如同在這個世上存在的顏色和數字一樣多的愛我們的INNER CIRCLE！」金秦禹、李昇勳作為代表來到台灣與INNER CIRCLE見面，他們感性致謝：「感謝大家長久以來對WINNER的喜愛，每次見到大家，我們都會感受到全新的力量和充滿真心的愛。」希望以後與粉絲長長久久地一起創造回憶，承諾會帶給大家正能量。

▲▼ WINNER秦禹、昇勳。（圖／超奇娛樂提供、翻攝自WINNER IG）

▲▼WINNER秦禹、昇勳票價、福利資訊公開。（圖／超奇娛樂提供）

▲▼ WINNER秦禹、昇勳票價、福利一覽。（圖／超奇娛樂提供、翻攝自WINNER IG）

「WINNER's FAN MEETING 2024 in TAIPEI」見面會21日中午12點在KKTIX全面啟售，門票分為5900元、4900元、3900元三種票價，福利為擊掌、2對1人合照、2對5人合照、2對10人合照、簽名海報、印製版簽名海報以及官方海報與小卡。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

推薦閱讀

啦啦隊女神艾璐懷孕了！「淚灑球場」宣布退隊：扛起做媽媽的責任

啦啦隊女神艾璐懷孕了！「淚灑球場」宣布退隊：扛起做媽媽的責任

徐少強小30歲愛妻「送走丈夫」後不久也離世！　好友證實：心臟病發

徐少強小30歲愛妻「送走丈夫」後不久也離世！　好友證實：心臟病發

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」　火星人韓國開唱也出事

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」　火星人韓國開唱也出事

前韓國小姐申海莉突離世！享年32歲　「生前最後PO文」曝光

前韓國小姐申海莉突離世！享年32歲　「生前最後PO文」曝光

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

小甜甜遭控交往車手「幫丟犯案工具」　受害前妻怒PO私訊：妳一直在騙

小甜甜遭控交往車手「幫丟犯案工具」　受害前妻怒PO私訊：妳一直在騙

張惠妹台北大巨蛋唱5場跨年！　8種票價公布「這批人可以搶先買」

張惠妹台北大巨蛋唱5場跨年！　8種票價公布「這批人可以搶先買」

徐少強舊愛不捨發聲「一路好走」！　10字吐真實心境惹鼻酸

徐少強舊愛不捨發聲「一路好走」！　10字吐真實心境惹鼻酸

唐綺陽運勢／獅子「感情小心第三者」射手遇天兵型桃花！雙魚貴人運佳

唐綺陽運勢／獅子「感情小心第三者」射手遇天兵型桃花！雙魚貴人運佳

假國際雜誌騙數十位明星拍封面！「陳喬恩林心如全上當」　全網傻眼

假國際雜誌騙數十位明星拍封面！「陳喬恩林心如全上當」　全網傻眼

獨／阿沁神曲累積播放60億次！「這2首歌」年版稅逼近千萬

獨／阿沁神曲累積播放60億次！「這2首歌」年版稅逼近千萬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

啦啦隊女神艾璐懷孕了！「淚灑球場」宣布退隊：扛起做媽媽的責任

徐少強小30歲愛妻「送走丈夫」後不久也離世！　好友證實：心臟病發

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」　火星人韓國開唱也出事

前韓國小姐申海莉突離世！享年32歲　「生前最後PO文」曝光

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

小甜甜遭控交往車手「幫丟犯案工具」　受害前妻怒PO私訊：妳一直在騙

張惠妹台北大巨蛋唱5場跨年！　8種票價公布「這批人可以搶先買」

徐少強舊愛不捨發聲「一路好走」！　10字吐真實心境惹鼻酸

唐綺陽運勢／獅子「感情小心第三者」射手遇天兵型桃花！雙魚貴人運佳

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

WINNER, 秦禹, 昇勳, 金秦禹, 李昇勳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 中秋看起來！3金鐘入圍台劇片單公開　《華麗計程車行》卡司超狂
  2. Tyson Yoshi遭好友背叛不忍了！　「飆髒話痛罵」發現當下哭出來
  3. Kimi滿15歲！　身高達177CM超越老爸…林志穎曝兒子驚人目標
  4. 「台灣變裝皇后」妮妃雅登上艾美獎！　從頭包到腳⋯直接變一根大香蕉
  5. 趙露思被罵整形「親PO只靠化妝變臉」全過程！五官變化超驚人　網傻眼
  6. Julie爆父母反對和陽帆戀情！　見第一眼反應曝光「28年婚姻秘辛全說了」
  7. 央視中秋晚會演出名單「1男星消失」　貼文被刪…網：開始走流程
  8. 從《大學生》到站在小S旁！派翠克首入圍金鐘獎　吐感激：不敢有任何鬆懈
  9. 黃鐙輝含冤坐牢14年「錯過爸最後一面」　《無罪推定》迎大結局！
  10. 林舒語結婚9年！遭夫家長輩說閒話「開嗆心機重」　阿公帶偏見：能否退婚

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366