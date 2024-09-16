《私藏浪漫》男星結婚了！　周澄奧認「已婚有娃」CP粉塌房

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《私藏浪漫》在大陸、台灣播出深獲好評，劇中飾演拓展部經理「趙方剛」的男星周澄奧，與王真兒飾演的「饒靜」從對立到戀愛，吸引一票CP粉喜愛，戲外互動更被敲碗「在一起」。然而周澄奧昨日（15）發文「已婚有娃」，請大家把角色和演員分開。

▲周澄奧《私藏浪漫》演拓展部經理趙方剛。（圖／翻攝自微博）

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▲周澄奧、王真兒戲裡火花圈粉無數，被CP粉取名「剛饒並濟」。（圖／翻攝自微博）



周澄奧在《私藏浪漫》飾演「趙方剛」，戲裡被喊「小趙哥」，與王真兒飾演的「饒靜」在同部門相互競爭，卻日漸擦出愛的火花，戲裡兩人有眾多甜蜜吻戲，兩人組合被粉絲取名為「剛饒並濟」，戲裡與戲外互動被剪輯成短片瘋傳，即使劇集播畢仍熱度不減。而他發文自曝已經不是單身：「已婚有娃。認真拍戲，好好生活。請大家把角色和演員本身分開，多多關注作品。也請保護一下小朋友，我們很愛她。祝大家中秋節快樂，闔家團圓。 ​」

▲周澄奧宣布已婚有娃。（圖／翻攝自微博）

部分粉絲形容心情像「塌房」，有人截圖周澄奧過去回應CP粉留言，質疑男演員在劇播期間與女演員互動「毫無邊界感」，形容此舉「賣CP」，認為既然不是單身，劇集宣傳CP期間就應該保持距離。周澄奧留言串湧入批評「那就別亂賣CP，祝你和嫂子永遠幸福」、「結婚就不要立單身人設了」、「如果沒人扒，打算什麽時候說出來，要一直騙粉絲嗎？真誠一點吧你」、「真誠點好嗎」、「吃CP這碗飯必遭反噬」。

▲周澄奧微博留言串湧入批評。（圖／翻攝自微博）

另一派網友認為周澄奧是大方承認是好的，「已婚演員演戲就不能營業了？不營業又說人家不敬業」、「為啥劇粉總覺得自己磕的CP是真的」、「看著吧，澄清有孩子了也被罵，如果當初沒配合劇宣也要挨罵，反正不按照他們的心意來就要挨罵」。