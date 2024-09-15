演《天蠶變》走紅！徐少強生前三段婚姻　「外遇15歲女星生子」轟動全港

記者劉宛欣／綜合報導

香港知名武俠影星徐少強，憑藉電視劇《天蠶變》中飾演「雲飛揚」一角而聲名大噪，於9月初因食道癌在北京病逝，享壽73歲。資深演員田啟文證實了他的離世，徐少強的女兒徐頴堃隨後在IG發文，引用張學友的歌曲〈你是我今生唯一傳奇〉悼念父親，並向表示感謝關心，希望能給予家庭處理後事的空間，兒子徐偉棟也同樣表達對關心的感謝。

▲徐少強病逝在北京。（圖／翻攝自微博）

徐少強是1970年代至1980年代香港武俠片的代表性人物之一，早年從邵氏電影公司訓練班出道，曾參與多部經典武俠影視作品，為觀眾留下深刻印象。1979年在《天蠶變》中的表現讓他一躍成為炙手可熱的明星，然而，由於他與劇組的合約衝突，徐少強在劇集拍攝後期與麗的電視發生爭執，最終解約。

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▲徐少強靠成《天蠶變》走紅。（圖／翻攝自劇照）

即便經歷了解約風波，徐少強依然繼續活躍於影視圈，並於1992年在周星馳電影《武狀元蘇乞兒》中飾演大反派「趙無極」，再次引起轟動。隨著香港影視業的轉變，徐少強晚年逐漸轉往中國大陸發展，定居在北京。

徐少強一生有過三段婚姻，與第二任妻子何淑寬生下長子徐亦東，徐亦東是香港創作人，活躍於廣告業、電影業，而他在未與何淑寬離婚期間，就當時年僅15歲的藝人雪梨婚外情生下了兒子徐偉棟、女兒徐頴堃，徐偉棟繼承父親衣缽踏入演藝圈，徐頴堃則是2011年加拿大溫哥華華裔小姐比賽冠軍。他在2005年娶第三任妻子，女方小他30歲，二人育有一對子女。

▲徐少強與次子徐偉棟、長女徐頴堃。（圖／翻攝自IG）

值得一提的是徐少強的次子徐偉棟，在加拿大長大，曾參加華人電視台的歌唱選秀，出道後成為模特兒、演員，目前回香港發展，隸屬古天樂公司旗下，代表作品有《倚天屠龍記之九陽神功》、《倚天屠龍記之聖火雄風》、《掃毒3人在天涯》，還有未上映的《尋秦記》。

▲徐偉棟活躍在香港演藝圈。（圖／翻攝自海報）

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