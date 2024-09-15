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楊皓如節目開嗆：老藝人進棺材！錄影當眾被打臉　怒：只有我看她可憐

記者田暐瑋／綜合報導

楊皓如談話風格直率大膽，是各大綜藝節目的寵兒，近日她在節目上怒嗆：「老藝人你欠我一個道歉！」爆料曾跟一位前輩藝人寒暄，對方竟然二度回嗆，讓她忍不住怒砲：「不跟你講話你說沒禮貌，跟你講話你又不滿，那你就進棺材好了！」

(外送稿用)▲▼楊皓如。（圖／翻攝自Facebook／楊皓如）

▲楊皓如。（圖／翻攝自Facebook／楊皓如）

楊皓如在《小姐姐請回答》節目中不滿透露曾被某位老藝人欺壓，錄影前因為藝人們都會互相合照，只有這位老藝人被晾在一旁，她發現後就禮貌地上前寒暄，關心對方會不會因為穿外套覺得熱，怎料對方卻冷漠回應「我穿多穿少關妳什麼事？」讓她大感錯愕。

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▲楊皓如節目開罵某位老藝人。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答 Dear Miss Answer Please!）

▲楊皓如節目開罵某位老藝人。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答 Dear Miss Answer Please!）

本以為就這樣結束，沒想到這個老藝人回家後開直播，繼續謾罵楊皓如，「好奇怪！有些人沒話就是愛找話聊，我跟妳很熟嗎？我認識妳嗎？我穿多穿少關妳什麼事啊？」她忍到現在才火大開罵：「不跟你講話你說沒禮貌，跟你講話你又不滿，那你就進棺材好了！」

楊皓如坦言雖然平常不笑看起來臉很臭，但自己絕對是個有禮貌的人，「旁邊的人都在拍照，沒有人找她，只有我看她可憐，就找她講話。」不滿現在很多資深藝人在業界憑著資歷欺壓後輩，並把出道年資掛在嘴邊，讓她相當不齒。

▲楊皓如節目開罵某位老藝人。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答 Dear Miss Answer Please!）

▲楊皓如節目開罵某位老藝人。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答 Dear Miss Answer Please!）

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