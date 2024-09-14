ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡健雅高雄開唱「一出場變孔雀」震撼全場：我今天美嗎

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后蔡健雅今（14日）在高雄巨蛋開唱，是此趟巡迴最終場，也是她四度在雄蛋演出，從造型、內容、視覺全數進化，開場以全新絕美造型搭乘 2.0版「宇宙青鳥號」，並更新四成曲目，」搭配開場「青鳥」概念、頭戴羽毛頭飾的她笑稱自己是「驕傲的孔雀」，還說：「覺得我今天美嗎？我今天是驕傲的孔雀，你們覺得像嗎？」

▲▼ 蔡健雅高雄巨蛋演唱會。（圖／大地風提供）

▲蔡健雅開場造型自曝像孔雀。（圖／大地風提供）

這場巡演歷經四年，蔡健雅表示：「演唱會從2021年出發，我也生出三張專輯，所以最後一站到了高雄，我們的歌單是最營養最肥美的歌單！而且新歌跟舊歌產生新的火花，很符合演唱會主題的概念，所有的歌曲都經過改編，很多歌可能大家聽了會『這是什麼歌？』請大家多多包涵！值得驕傲的是，我們演唱會是『純天然』不用PGM，所以樂手老師很忙，每一分每一刻都要用聲音填滿演唱會，請大家給樂手老師們掌聲！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了精選出道至今的金曲，她近日剛以戲劇《不夠善良的我們》原聲帶中歌曲〈芬蘭距離〉入圍本屆金鐘獎戲劇原創歌曲獎，今也首唱這首歌及〈Hey Hey You〉、〈善良的我們〉，更為歌迷獻上原聲帶中的〈Love You For You〉全球首唱。

▲▼蔡健雅高雄巨蛋演唱會 。（圖／大地風提供）

▲蔡健雅今晚在高雄巨蛋開唱。（圖／大地風提供）

此次高雄場更獨步全台引進全新AI生成藝術設計影像，呈現經典歌〈達爾文〉歌詞中的演化成長寓意，此外，蔡健雅從在彩排期間不斷加歌，也花了好幾個禮拜在編曲上，她把兩首神曲〈思念是一種病〉、〈Easy Come Easy Go〉編成搖滾風的組曲，坦言很費心思，但僅花了一天就與樂手老師彩排，「因為在四年的巡演歷程中都和樂手不間斷地把每一首歌的編曲熟練及精緻化，所以在練團時排練時的重點就放在新歌的編曲和曲序的順暢度，每次的巡演都讓我們都對歌曲更有情感和感到自豪。」

有趣的是，去年她在台北小巨蛋演唱會，為了歌迷苦練而台語的蔡健雅，這回再次演繹林強 〈向前走〉及伍佰〈樹枝孤鳥〉的台語組曲，相隔一年再次唱這兩首經典台語歌，蔡健雅近期在練團時又特別再複習一次，她開心說：「沒有退步！而且也沒有忘記，因為有提詞機大神幫我！ 」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

推薦閱讀

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍！笑認：沒想到在馬爾地夫會被狗仔拍

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍！笑認：沒想到在馬爾地夫會被狗仔拍

快訊／歐陽妮妮宣布懷孕了！PO大肚照：天使寶寶非你莫屬　結婚才3個月

快訊／歐陽妮妮宣布懷孕了！PO大肚照：天使寶寶非你莫屬　結婚才3個月

大蛇丸女友被酸「看上錢和房」：很難不懷疑！他21字護愛反擊超man

大蛇丸女友被酸「看上錢和房」：很難不懷疑！他21字護愛反擊超man

《原子少年》成員爆渣男！　網紅女友淚揭5女受害：未滿20歲被揍到失明

《原子少年》成員爆渣男！　網紅女友淚揭5女受害：未滿20歲被揍到失明

韓啦啦隊正妹「跳一半胸墊滑落」！4顆球全現形　尷尬畫面PO網瘋傳

韓啦啦隊正妹「跳一半胸墊滑落」！4顆球全現形　尷尬畫面PO網瘋傳

周杰倫大巨蛋開唱「黃牛喊價一張62000」　公司不忍發聲了！

周杰倫大巨蛋開唱「黃牛喊價一張62000」　公司不忍發聲了！

YTR安森被撞搶救7天仍未脫險「最新病況曝光」！　妻：他眼角落淚

YTR安森被撞搶救7天仍未脫險「最新病況曝光」！　妻：他眼角落淚

小楊嫂現身力挺！正妹助手「極大精神傷害」　衰捲小楊哥風波

小楊嫂現身力挺！正妹助手「極大精神傷害」　衰捲小楊哥風波

吳謹言老公渣男黑歷史被挖！早知「結婚粉絲會跑光」　經紀人火大發聲

吳謹言老公渣男黑歷史被挖！早知「結婚粉絲會跑光」　經紀人火大發聲

謝京穎嫁張書偉半年突曬「抱娃照」！　羞喊：終於可以跟大家分享

謝京穎嫁張書偉半年突曬「抱娃照」！　羞喊：終於可以跟大家分享

鍾明軒成都拍片認了「一堆人要我去」！　談收錢大外宣事件狠酸：可悲

鍾明軒成都拍片認了「一堆人要我去」！　談收錢大外宣事件狠酸：可悲

「名媛版大S」PO爸喊話前夫片挨轟！　火速刪文再發聲：絕無虛構

「名媛版大S」PO爸喊話前夫片挨轟！　火速刪文再發聲：絕無虛構

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍！笑認：沒想到在馬爾地夫會被狗仔拍

快訊／歐陽妮妮宣布懷孕了！PO大肚照：天使寶寶非你莫屬　結婚才3個月

大蛇丸女友被酸「看上錢和房」：很難不懷疑！他21字護愛反擊超man

《原子少年》成員爆渣男！　網紅女友淚揭5女受害：未滿20歲被揍到失明

韓啦啦隊正妹「跳一半胸墊滑落」！4顆球全現形　尷尬畫面PO網瘋傳

周杰倫大巨蛋開唱「黃牛喊價一張62000」　公司不忍發聲了！

YTR安森被撞搶救7天仍未脫險「最新病況曝光」！　妻：他眼角落淚

小楊嫂現身力挺！正妹助手「極大精神傷害」　衰捲小楊哥風波

吳謹言老公渣男黑歷史被挖！早知「結婚粉絲會跑光」　經紀人火大發聲

謝京穎嫁張書偉半年突曬「抱娃照」！　羞喊：終於可以跟大家分享

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蔡健雅

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 才爆票價炒到62000元…周杰倫大巨蛋演唱會又傳徵人　公司揭真相
  2. 敖犬手機顯示「老婆來電」不是她打的！　未婚妻還原狀況：他差點下跪
  3. 張景嵐破尺度曬游泳辣照！　「自拍放送邪惡視角」低胸全看光
  4. 蔡健雅高雄開唱「一出場變孔雀」震撼全場：我今天美嗎
  5. 張蘭自爆「10月錄綜藝」同框大明星　人氣節目被點名1招火速打臉
  6. YTR這群人尼克IG噤聲團員！　「頻道停更」真實原因全說了
  7. 這次衣服牢固！泰民林口開唱胖了　訪問腹肌：它害羞等下要吃火鍋
  8. 大百合太幸福　陽帆爆出她願出來演唱主因
  9. 周杰倫演唱會「本尊被迫下台」　遭篡位畫面笑翻網：差點退票
  10. 楊冪38歲生日穿超辣！　「海邊解放低胸」真實身材看光

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366