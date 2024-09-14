蔡健雅高雄開唱「一出場變孔雀」震撼全場：我今天美嗎

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后蔡健雅今（14日）在高雄巨蛋開唱，是此趟巡迴最終場，也是她四度在雄蛋演出，從造型、內容、視覺全數進化，開場以全新絕美造型搭乘 2.0版「宇宙青鳥號」，並更新四成曲目，」搭配開場「青鳥」概念、頭戴羽毛頭飾的她笑稱自己是「驕傲的孔雀」，還說：「覺得我今天美嗎？我今天是驕傲的孔雀，你們覺得像嗎？」

▲蔡健雅開場造型自曝像孔雀。（圖／大地風提供）

這場巡演歷經四年，蔡健雅表示：「演唱會從2021年出發，我也生出三張專輯，所以最後一站到了高雄，我們的歌單是最營養最肥美的歌單！而且新歌跟舊歌產生新的火花，很符合演唱會主題的概念，所有的歌曲都經過改編，很多歌可能大家聽了會『這是什麼歌？』請大家多多包涵！值得驕傲的是，我們演唱會是『純天然』不用PGM，所以樂手老師很忙，每一分每一刻都要用聲音填滿演唱會，請大家給樂手老師們掌聲！」

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除了精選出道至今的金曲，她近日剛以戲劇《不夠善良的我們》原聲帶中歌曲〈芬蘭距離〉入圍本屆金鐘獎戲劇原創歌曲獎，今也首唱這首歌及〈Hey Hey You〉、〈善良的我們〉，更為歌迷獻上原聲帶中的〈Love You For You〉全球首唱。

▲蔡健雅今晚在高雄巨蛋開唱。（圖／大地風提供）

此次高雄場更獨步全台引進全新AI生成藝術設計影像，呈現經典歌〈達爾文〉歌詞中的演化成長寓意，此外，蔡健雅從在彩排期間不斷加歌，也花了好幾個禮拜在編曲上，她把兩首神曲〈思念是一種病〉、〈Easy Come Easy Go〉編成搖滾風的組曲，坦言很費心思，但僅花了一天就與樂手老師彩排，「因為在四年的巡演歷程中都和樂手不間斷地把每一首歌的編曲熟練及精緻化，所以在練團時排練時的重點就放在新歌的編曲和曲序的順暢度，每次的巡演都讓我們都對歌曲更有情感和感到自豪。」

有趣的是，去年她在台北小巨蛋演唱會，為了歌迷苦練而台語的蔡健雅，這回再次演繹林強 〈向前走〉及伍佰〈樹枝孤鳥〉的台語組曲，相隔一年再次唱這兩首經典台語歌，蔡健雅近期在練團時又特別再複習一次，她開心說：「沒有退步！而且也沒有忘記，因為有提詞機大神幫我！ 」