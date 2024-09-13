胡宇威守護受虐狗節目入圍金鐘！　陳庭妮「狗狗已成小天使」引鼻酸

記者張筱涵／綜合報導

胡宇威熱愛大自然和小動物，去年在《TOP DOG回家》負責照顧曾受虐的狗狗Ozzy，對他來說是很難忘的體驗和經歷，而這次節目入圍第59屆金鐘獎益智及實境節目，可惜的是Ozzy已經成了小天使。

►金鐘59完整入圍名單！



▲胡宇威忙完工作才得知入圍。（圖／翻攝自Instagram／george_hu__）



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胡宇威11日因為工作忙碌，在第59屆金鐘獎入圍名單宣布當下，沒能第一時間收到資訊，結束行程後打開手機才知道100多則訊息都是祝賀《TOP DOG回家》的入圍：「謝謝所有支持節目的所有人，也謝謝所有幕後辛苦的工作人員。」

▲Ozzy背上有一道很長的疤痕，疑似受虐。（圖／翻攝自Instagram／topdog_no1）



▲胡宇威在節目中替Ozzy找到新主人。（圖／翻攝自Instagram／topdog_no1）



陳庭妮也在得知《TOP DOG回家》入圍後，上傳一張胡宇威和Ozzy的合照，感性說道「不知道要用什麼方式來告訴祢這個好消息，後來想想，祢已經是快樂的小天使，怎麼可能有祢不知道的事，恭喜《TOP DOG回家》入圍金鐘獎最佳節目，And we always miss U Ozzy（我們永遠想祢）。」

▲陳庭妮相信小天使Ozzy會知道這件事。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）