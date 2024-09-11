金鐘59完整入圍名單！視帝視后死亡之組　《八尺門》超狂入圍16項

記者田暐瑋／綜合報導

2024年金鐘獎將於10月18、19日在台北流行音樂中心登場，今年同樣以綜藝和戲劇分開典禮的形式進行，主持人部分吳姍儒負責節目金鐘獎，戲劇金鐘這次則是姚淳耀獨挑大樑。今（11日）下午2點公布入圍名單，讓《ETtoday》為您帶來最即時的資訊。

▲金鐘59主視覺。（圖／翻攝自金鐘獎官方IG）



【戲劇類】

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⊙綜藝節目獎

MUSIC MAKER 音樂主理人／霹靂國際多媒體股份有限公司

未來少女 NEXT GIRLZ／未來少女股份有限公司

全明星辯論會／三立電視股份有限公司

怪客臨門／客家電視台

綜藝大熱門／三立電視股份有限公司

⊙綜藝節目主持人獎

小S【徐熙娣】、派翠克【柳柏丞】/ 小姐不熙娣

吳宗憲、Sandy【吳姍儒】/ 小明星大跟班

吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】/ 綜藝大熱門

曾國城、巴鈺/ 女王大人

澎恰恰、許效舜、苗可麗/ 超級夜總會

⊙兒童節目獎

WAWA 哇!

小孩酷斯拉2

叫我野孩子2

台灣國仔、讚!

海洋日記

⊙少年節目獎

小O事件簿

青春發言人5

換個爸媽過幾天

敢動應援團

藝窺究竟

⊙兒童少年節目主持人

大霈【李霈瑜】·馬大元/換個爸媽過幾天

亞里【廖敏君】/台灣囡仔、讚!

彭浩秦·陳韻如/學學嘴學學鼻

鍾欣凌、郭彥均/超級總動員

龔俊杰/收成ê彼一工

⊙益智及實境節目主持人

Lulu【黃路梓茵】、庹宗康、任容萱、粿粿【江瑋琳】、夏浦洋／山裡來了熊孩子

王彩樺【王泳心】、胡宇威、夏和熙／我們這一攤

姚元浩【鄧詠麟】、郭泓志、吳映潔【吳承頤】、莎莎【鍾欣愉】、張立東、浩子【謝炘昊】／嗨！營業中

庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天／騎吧！哈林小隊

雷艾美、黃仕傑、Max【楊盛堯】、八弟【蕭志瑋】／上山下海過一夜之極島台灣

⊙益智及實境節目

TOP DOG回家

一字千金 筆武大匯

上山下海過一夜之極島台灣

滾石摘星號

騎吧！哈林小隊

⊙生活風格節目獎

ila跟土地學做飯

吉日良辰客家封

青春愛讀書

浩克慢遊

極島森林2

⊙生活風格節目主持人

Elmo【戴家昀】／拜請拜請 伯公在哪裡

王琄【王秀娟】／誰來演戲之圓桌對談

陳君瑋、蔡逸帆／Lima幫幫忙-哈Law．有事嗎？！

視網膜【陳子見】、李霈瑜／哈囉！你給問嗎？

謝哲青／青春愛讀書

⊙自然科學紀實節目

守護我們的星球

沈睡的水下巨人

實習生的筆記本

⊙人文紀實節目

亞洲節拍心電圖：台北與北京的電音狂想 BPM ECSTASY: The techno wave between Taipei and Beijing

穿越圓山秘境

群山之島與不去會死的他們2

臺灣味

藝術很有事

⊙自然科學及人文紀實節目主持人

余大榕／臺灣味

陳明珠／客家采風-山上優雅(II)

舒夢蘭／守護我們的星球

羅亦娌／巷弄裡的吉光片羽

⊙動畫節目

妖果小學第二季-金鑠鑠的真相小組

拉拉雜雜有土伯-拾光屋大冒險

阿甯咕大戰想像蟲！

神木島/Giant Tree Island

⊙節目類導演

姜智承／小孩酷斯拉2

洪淳修／紀錄觀點 那些鳥事

陳榮濱／活力新故鄉

程紀皓／群山之島與不去會死的他們2

蔣煥民、孫曉彤／文藝賦格-鄉關何處

⊙節目類導播

王麗卿／公視表演廳-連篇歌曲

李麗芳／MUSIC MAKER 音樂主理人

許志高／2023 hito流行音樂頒獎典禮

陳宛婷／公視主題之夜SHOW

陳美而／第18屆KKBOX風雲榜演唱會

⊙節目類攝影

李景白、施翔筑／沈睡的水下巨人

侯盛偉／傳、傳(第二季)

陳韋翰、王艾如、范勝翔、程紀皓／群山之島與不去會死的他們2

魏平昇、王冠文／看顧

蘇品豪／另一種注目-山又二分之一

⊙節目類燈光

林昭言、吳育竑、林錦昌／MUSIC MAKER 音樂主理人

柯朝璋／吉日良辰客家封

高燦坤／光露營就很忙了

陳孟緯、康盛理／毋但是思念

陳國安、鐘煜翔、陳伯彥、沈薇／心 所愛的歌

⊙節目類剪輯

林怡初／亞洲節拍心電圖：台北與北京的電音狂想 BPM ECSTASY: The techno wave between Taipei and Beijing

唐薏程／文藝賦格-人生萬里皆風景

程紀皓／群山之島與不去會死的他們2

潘信安／叫我野孩子2

蔣煥民／文藝賦格-鄉關何處

⊙節目類美術設計

史明輝／阿甯咕大戰想像蟲！

朱培峰、林欣頤、陳國諒、賴辰威／HiHi導覽先生

吳明昇／一字千金 筆武大匯

黃有傑、蕭羽珊、陳怡伶、韓恩妮／妖果小學第二季-金鑠鑠的真相小組

賴德欽、鄭皓心、凌福揚／客家製譟

⊙節目類聲音設計

吳金黛、林傳智／海洋日記

卓士堯、林先敏／你的島嶼我的家2－女人島

林先敏、高偉晏／群山之島與不去會死的他們2-EP02深淵驚現嘆息灣！

斐立普／MUSIC MAKER 音樂主理人

蔣震道、陳漢邦、林欣茹／紀錄觀點 那些鳥事

⊙節目類節目創新

沈睡的水下巨人

海洋日記

換個爸媽過幾天

群山之島與不去會死的他們2

騎吧！哈林小隊

⊙節目造型

吳俊鋒 / 不夠善良的我們／財團法人公共電視文化事業基金會

許力文、胡欣儀、陳漢儒、黃趙毓瑋、顏稚樺 / 此時此刻／百聿數碼創意股份有限公司

陳亞琦 / 商魂／索猴子股份有限公司

葉竹真 / 有生之年／聯利媒體股份有限公司

羅宛怡 / 八尺門的辯護人／鏡文學股份有限公司

⊙節目視覺特效

李志緯、吳聲政、楊立敏、杜保賢、陳勃佑 / 地獄里長／激起酥與青有限公司

潘胤余、徐廉傑 / 客家尋味劇場-女孩上場2／高壓電視製作

嚴振欽、陳晏平 / 商魂／素案子股份有限公司

嚴振欽 / 非殺人小說／美國西新店視股份有限公司

涂維廷、王懷玉、林婉柔、袁長壽 / 不良執念清除師／國人行更業有限公司

⊙節目原創歌曲

芬蘭距離/蔡健雅/不夠善良的我們

相濡以沫/JUD辣泳希、廖庭翊/愛愛內含光

熊至礙/徐淑媚、楊雅喆·乱彈阿翔/鹽水大飯店

運轉人生/邱軍·施立·楊子樓/華麗計程車行

鹹魚/離文裕/客家電影院-蒼蠅歌手

【戲劇類】

⊙戲劇節目男主角

吳慷仁 / 有生之年

柯叔元 / 女兒大人加個賴

傅孟柏 / 美食無間

曾敬驊 / 不良執念清除師

劉俊謙/ 此時此刻

⊙戲劇節目女主角

方宥心 / 【早點回家】大愛劇場

郭雪芙 / 此時此刻

楊貴媚 / 有生之年

楊麗音 / 華麗計程車行

賈靜雯 / 此時此刻

⊙戲劇節目男配角

李李仁／華麗計程車行

彭千祐／不良執念清除師

楊銘威／此時此刻

鄭元暢【鄭綜騰】／有生之年

羅宏正／客家尋味劇場-女孩上場2

⊙戲劇節目女配角

方志友／有生之年

孫可芳／何百芮的地獄毒白

黃舒湄／華麗計程車行

楊謹華／不良執念清除師

鍾瑶／何百芮的地獄毒白

⊙迷你劇集（電視電影）男主角

李銘忠 / 台語有影-夜盲

李銘順 / 八尺門的辯護人

夏靖庭 / 客家電影院-唱歌給你聽

張耀仁 / 鹽水大飯店

賀軍翔 / 不夠善良的我們

⊙迷你劇集（電視電影）女主角

林依晨 / 不夠善良的我們

許瑋甯 / 不夠善良的我們

楊貴媚 / 暗潮

楊富江/ 公視人生劇展-彈味中的嬰孩

雷嘉汐 / 八尺門的辯護人

⊙迷你劇集（電視電影）男配角

巫建和／愛愛內含光

李國毅／商魂

柯震東／不夠善良的我們

黃迪揚／鹽水大飯店

楊烈／八尺門的辯護人

⊙迷你劇集（電視電影）女配角

方文琳／鹽水大飯店

吳奕蓉／不可饒恕的人

苗可麗／愛愛內含光

黃采儀／客家電影院-唱歌給你聽

潘儀君／八尺門的辯護人

⊙迷你劇集（電視電影）導演

唐福睿／八尺門的辯護人

徐譽庭／不夠善良的我們

陳文彬／客家電影院-唱歌給你聽

黃婕妤 Remii H.／愛愛內含光

鄭文堂、林志儒／鹽水大飯店

⊙迷你劇集（電視電影）編劇

王育麟、徐宏輝、陳奕凱／暗潮

唐福睿／八尺門的辯護人

徐譽庭／不夠善良的我們

陳芳齊、鄭文堂／鹽水大飯店

鄭心媚、賴孟傑、謝翠玉／商魂

⊙迷你劇集（電視電影）最具潛力新人

五木【劉宸肇】／明日之子

張耀／八尺門的辯護人

陳昭妃／省省吧！我家富貴發

楊博智／客家電影院-蒼蠅歌手

詹子萱／愛愛內含光

⊙戲劇節目最具潛力新人

許莉廷／此時此刻

彭千祐／不良執念清除師

黃路梓茵／此時此刻

楊晴／客家尋味劇場-女孩上場2

謝展榮／有生之年

⊙戲劇節目導演獎

吳宗叡／客家尋味劇場-女孩上場2

林冠慧／不良執念清除師

奚岳隆／美食無間

許肇任、林志儒／有生之年

謝沛如／何百芮的地獄毒白

⊙戲劇節目編劇獎

杜政哲、林晏如/有生之年

林佳慧、林美慧/華麗計程車行

林冠慧/不良執念清除師

蔡至哲/搜尋者

盧慧心、謝沛如/何百芮的地獄毒白

⊙戲劇節目獎

不良執念清除師

有生之年

此時此刻

美食無間

華麗計程車行

⊙迷你劇集獎

八尺門的辯護人

不夠善良的我們

商魂

愛愛內含光

鹽水大飯店

⊙電視電影獎

公視人生劇展-彈味中的嬰孩

明日之子

客家電影院-唱歌給你聽

暗潮

聖誕夜奇蹟

⊙戲劇類節目攝影

周宜賢、楊豐銘／何百芮的地獄毒白

陳貞文、潘建明／客家尋味劇場-女孩上場2

馮信華／客家電影院-唱歌給你聽

詹晨智／台語有影-夜盲

詹嘉文／八尺門的辯護人

潘建明／明日之子

⊙戲劇類節目剪輯

林姿嫺／有生之年

陳俊宏／何百芮的地獄毒白

黃芝嘉、胡錦驊／台語有影-夜盲

楊仕丞／客家電影院-唱歌給你聽

蘇珮儀／八尺門的辯護人

⊙戲劇類節目燈光

莊宏彬／客家電影院-唱歌給你聽

陳柏佑／不夠善良的我們

劉宸瑋／八尺門的辯護人

歐志軍／台語有影-夜盲

謝松銘／何百芮的地獄毒白

⊙戲劇類節目美術設計

唐嘉宏／不夠善良的我們

陳熒德／愛愛內含光

黃美清、陳韋中／非殺人小說

趙思豪／八尺門的辯護人

鄭予舜／商魂

⊙戲劇類節目造型設計

吳俊鋒／不夠善良的我們

許力文、胡欣儀、陳漢儒、黃趙毓瑋、顏稚樺／此時此刻

陳亞琦／商魂

葉竹真／有生之年

羅宛怡／八尺門的辯護人

⊙戲劇類節目視覺特效

李志緯、吳聲政、楊立敏、杜保賢、陳勃佑／地獄里長

潘胤余、徐廉傑／客家尋味劇場-女孩上場2

嚴振欽、陳晏平／商魂

嚴振欽／非殺人小說

凃維廷、王懷玉、林婉柔、袁長壽／不良執念清除師

⊙戲劇類節目聲音設計

高偉晏、李佳衡、鄭元凱、黃懿梅、黃映榕／愛愛內含光

黃年永、陳奕伶、王子柔／八尺門的辯護人

楊書昕、陳維良／非殺人小說

謝青㚬、湯湘竹／不夠善良的我們

簡豐書、吳建緯、許正一、陳維良／此時此刻

⊙戲劇類節目配樂獎

王榆鈞／台語有影-夜盲

林生祥／客家電影院-唱歌給你聽

溫子捷、游學謙、林明儀、余孟謙／愛愛內含光

盧律銘、林孝親、林思妤／八尺門的辯護人

盧律銘、羅恩妮、陳宜萱、孔書亞、林逐／非殺人小說

⊙戲劇類節目原創歌曲獎

芬蘭距離／蔡健雅／不夠善良的我們

相濡以沫／JUD陳泳希、廖庭翊／愛愛內含光

無罣礙／孫淑媚、楊雅喆、乱彈阿翔／鹽水大飯店

運轉人生／邱軍、施立、楊子樸／華麗計程車行

鹹魚／羅文裕／客家電影院-蒼蠅歌手

⊙戲劇類節目創新

八尺門的辯護人

不良執念清除師

不夠善良的我們

百味小廚神

遊戲開始

⊙戲劇類節目配樂

王榆鈞／台語有影-夜盲

林生祥／客家電影院-唱歌給你聽

溫子捷、游學謙、林明儀、余孟謙／愛愛內含光

盧律銘、林孝親、林思妤／八尺門的辯護人

盧律銘、羅恩妮、陳宜萱、孔書亞、林逐／非殺人小說

⊙特別貢獻獎

梁修身

黃柏雄