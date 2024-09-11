金鐘59完整入圍名單！視帝視后死亡之組　《八尺門》超狂入圍16項

記者田暐瑋／綜合報導
2024年金鐘獎將於10月18、19日在台北流行音樂中心登場，今年同樣以綜藝和戲劇分開典禮的形式進行，主持人部分吳姍儒負責節目金鐘獎，戲劇金鐘這次則是姚淳耀獨挑大樑。今（11日）下午2點公布入圍名單，讓《ETtoday》為您帶來最即時的資訊。
▲金鐘59主視覺。（圖／翻攝自金鐘獎官方IG）
【戲劇類】
⊙綜藝節目獎
MUSIC MAKER 音樂主理人／霹靂國際多媒體股份有限公司
未來少女 NEXT GIRLZ／未來少女股份有限公司
全明星辯論會／三立電視股份有限公司
怪客臨門／客家電視台
綜藝大熱門／三立電視股份有限公司
⊙綜藝節目主持人獎
小S【徐熙娣】、派翠克【柳柏丞】/ 小姐不熙娣
吳宗憲、Sandy【吳姍儒】/ 小明星大跟班
吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】/ 綜藝大熱門
曾國城、巴鈺/ 女王大人
澎恰恰、許效舜、苗可麗/ 超級夜總會
⊙兒童節目獎
WAWA 哇!
小孩酷斯拉2
叫我野孩子2
台灣國仔、讚!
海洋日記
⊙少年節目獎
小O事件簿
青春發言人5
換個爸媽過幾天
敢動應援團
藝窺究竟
⊙兒童少年節目主持人
大霈【李霈瑜】·馬大元/換個爸媽過幾天
亞里【廖敏君】/台灣囡仔、讚!
彭浩秦·陳韻如/學學嘴學學鼻
鍾欣凌、郭彥均/超級總動員
龔俊杰/收成ê彼一工
⊙益智及實境節目主持人
Lulu【黃路梓茵】、庹宗康、任容萱、粿粿【江瑋琳】、夏浦洋／山裡來了熊孩子
王彩樺【王泳心】、胡宇威、夏和熙／我們這一攤
姚元浩【鄧詠麟】、郭泓志、吳映潔【吳承頤】、莎莎【鍾欣愉】、張立東、浩子【謝炘昊】／嗨！營業中
庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天／騎吧！哈林小隊
雷艾美、黃仕傑、Max【楊盛堯】、八弟【蕭志瑋】／上山下海過一夜之極島台灣
⊙益智及實境節目
TOP DOG回家
一字千金 筆武大匯
上山下海過一夜之極島台灣
滾石摘星號
騎吧！哈林小隊
⊙生活風格節目獎
ila跟土地學做飯
吉日良辰客家封
青春愛讀書
浩克慢遊
極島森林2
⊙生活風格節目主持人
Elmo【戴家昀】／拜請拜請 伯公在哪裡
王琄【王秀娟】／誰來演戲之圓桌對談
陳君瑋、蔡逸帆／Lima幫幫忙-哈Law．有事嗎？！
視網膜【陳子見】、李霈瑜／哈囉！你給問嗎？
謝哲青／青春愛讀書
⊙自然科學紀實節目
守護我們的星球
沈睡的水下巨人
實習生的筆記本
⊙人文紀實節目
亞洲節拍心電圖：台北與北京的電音狂想 BPM ECSTASY: The techno wave between Taipei and Beijing
穿越圓山秘境
群山之島與不去會死的他們2
臺灣味
藝術很有事
⊙自然科學及人文紀實節目主持人
余大榕／臺灣味
陳明珠／客家采風-山上優雅(II)
舒夢蘭／守護我們的星球
羅亦娌／巷弄裡的吉光片羽
⊙動畫節目
妖果小學第二季-金鑠鑠的真相小組
拉拉雜雜有土伯-拾光屋大冒險
阿甯咕大戰想像蟲！
神木島/Giant Tree Island
⊙節目類導演
姜智承／小孩酷斯拉2
洪淳修／紀錄觀點 那些鳥事
陳榮濱／活力新故鄉
程紀皓／群山之島與不去會死的他們2
蔣煥民、孫曉彤／文藝賦格-鄉關何處
⊙節目類導播
王麗卿／公視表演廳-連篇歌曲
李麗芳／MUSIC MAKER 音樂主理人
許志高／2023 hito流行音樂頒獎典禮
陳宛婷／公視主題之夜SHOW
陳美而／第18屆KKBOX風雲榜演唱會
⊙節目類攝影
李景白、施翔筑／沈睡的水下巨人
侯盛偉／傳、傳(第二季)
陳韋翰、王艾如、范勝翔、程紀皓／群山之島與不去會死的他們2
魏平昇、王冠文／看顧
蘇品豪／另一種注目-山又二分之一
⊙節目類燈光
林昭言、吳育竑、林錦昌／MUSIC MAKER 音樂主理人
柯朝璋／吉日良辰客家封
高燦坤／光露營就很忙了
陳孟緯、康盛理／毋但是思念
陳國安、鐘煜翔、陳伯彥、沈薇／心 所愛的歌
⊙節目類剪輯
林怡初／亞洲節拍心電圖：台北與北京的電音狂想 BPM ECSTASY: The techno wave between Taipei and Beijing
唐薏程／文藝賦格-人生萬里皆風景
程紀皓／群山之島與不去會死的他們2
潘信安／叫我野孩子2
蔣煥民／文藝賦格-鄉關何處
⊙節目類美術設計
史明輝／阿甯咕大戰想像蟲！
朱培峰、林欣頤、陳國諒、賴辰威／HiHi導覽先生
吳明昇／一字千金 筆武大匯
黃有傑、蕭羽珊、陳怡伶、韓恩妮／妖果小學第二季-金鑠鑠的真相小組
賴德欽、鄭皓心、凌福揚／客家製譟
⊙節目類聲音設計
吳金黛、林傳智／海洋日記
卓士堯、林先敏／你的島嶼我的家2－女人島
林先敏、高偉晏／群山之島與不去會死的他們2-EP02深淵驚現嘆息灣！
斐立普／MUSIC MAKER 音樂主理人
蔣震道、陳漢邦、林欣茹／紀錄觀點 那些鳥事
⊙節目類節目創新
沈睡的水下巨人
海洋日記
換個爸媽過幾天
群山之島與不去會死的他們2
騎吧！哈林小隊
⊙節目造型
吳俊鋒 / 不夠善良的我們／財團法人公共電視文化事業基金會
許力文、胡欣儀、陳漢儒、黃趙毓瑋、顏稚樺 / 此時此刻／百聿數碼創意股份有限公司
陳亞琦 / 商魂／索猴子股份有限公司
葉竹真 / 有生之年／聯利媒體股份有限公司
羅宛怡 / 八尺門的辯護人／鏡文學股份有限公司
⊙節目視覺特效
李志緯、吳聲政、楊立敏、杜保賢、陳勃佑 / 地獄里長／激起酥與青有限公司
潘胤余、徐廉傑 / 客家尋味劇場-女孩上場2／高壓電視製作
嚴振欽、陳晏平 / 商魂／素案子股份有限公司
嚴振欽 / 非殺人小說／美國西新店視股份有限公司
涂維廷、王懷玉、林婉柔、袁長壽 / 不良執念清除師／國人行更業有限公司
⊙節目原創歌曲
芬蘭距離/蔡健雅/不夠善良的我們
相濡以沫/JUD辣泳希、廖庭翊/愛愛內含光
熊至礙/徐淑媚、楊雅喆·乱彈阿翔/鹽水大飯店
運轉人生/邱軍·施立·楊子樓/華麗計程車行
鹹魚/離文裕/客家電影院-蒼蠅歌手
【戲劇類】
⊙戲劇節目男主角
吳慷仁 / 有生之年
柯叔元 / 女兒大人加個賴
傅孟柏 / 美食無間
曾敬驊 / 不良執念清除師
劉俊謙/ 此時此刻
⊙戲劇節目女主角
方宥心 / 【早點回家】大愛劇場
郭雪芙 / 此時此刻
楊貴媚 / 有生之年
楊麗音 / 華麗計程車行
賈靜雯 / 此時此刻
⊙戲劇節目男配角
李李仁／華麗計程車行
彭千祐／不良執念清除師
楊銘威／此時此刻
鄭元暢【鄭綜騰】／有生之年
羅宏正／客家尋味劇場-女孩上場2
⊙戲劇節目女配角
方志友／有生之年
孫可芳／何百芮的地獄毒白
黃舒湄／華麗計程車行
楊謹華／不良執念清除師
鍾瑶／何百芮的地獄毒白
⊙迷你劇集（電視電影）男主角
李銘忠 / 台語有影-夜盲
李銘順 / 八尺門的辯護人
夏靖庭 / 客家電影院-唱歌給你聽
張耀仁 / 鹽水大飯店
賀軍翔 / 不夠善良的我們
⊙迷你劇集（電視電影）女主角
林依晨 / 不夠善良的我們
許瑋甯 / 不夠善良的我們
楊貴媚 / 暗潮
楊富江/ 公視人生劇展-彈味中的嬰孩
雷嘉汐 / 八尺門的辯護人
⊙迷你劇集（電視電影）男配角
巫建和／愛愛內含光
李國毅／商魂
柯震東／不夠善良的我們
黃迪揚／鹽水大飯店
楊烈／八尺門的辯護人
⊙迷你劇集（電視電影）女配角
方文琳／鹽水大飯店
吳奕蓉／不可饒恕的人
苗可麗／愛愛內含光
黃采儀／客家電影院-唱歌給你聽
潘儀君／八尺門的辯護人
⊙迷你劇集（電視電影）導演
唐福睿／八尺門的辯護人
徐譽庭／不夠善良的我們
陳文彬／客家電影院-唱歌給你聽
黃婕妤 Remii H.／愛愛內含光
鄭文堂、林志儒／鹽水大飯店
⊙迷你劇集（電視電影）編劇
王育麟、徐宏輝、陳奕凱／暗潮
唐福睿／八尺門的辯護人
徐譽庭／不夠善良的我們
陳芳齊、鄭文堂／鹽水大飯店
鄭心媚、賴孟傑、謝翠玉／商魂
⊙迷你劇集（電視電影）最具潛力新人
五木【劉宸肇】／明日之子
張耀／八尺門的辯護人
陳昭妃／省省吧！我家富貴發
楊博智／客家電影院-蒼蠅歌手
詹子萱／愛愛內含光
⊙戲劇節目最具潛力新人
許莉廷／此時此刻
彭千祐／不良執念清除師
黃路梓茵／此時此刻
楊晴／客家尋味劇場-女孩上場2
謝展榮／有生之年
⊙戲劇節目導演獎
吳宗叡／客家尋味劇場-女孩上場2
林冠慧／不良執念清除師
奚岳隆／美食無間
許肇任、林志儒／有生之年
謝沛如／何百芮的地獄毒白
⊙戲劇節目編劇獎
杜政哲、林晏如/有生之年
林佳慧、林美慧/華麗計程車行
林冠慧/不良執念清除師
蔡至哲/搜尋者
盧慧心、謝沛如/何百芮的地獄毒白
⊙戲劇節目獎
不良執念清除師
有生之年
此時此刻
美食無間
華麗計程車行
⊙迷你劇集獎
八尺門的辯護人
不夠善良的我們
商魂
愛愛內含光
鹽水大飯店
⊙電視電影獎
公視人生劇展-彈味中的嬰孩
明日之子
客家電影院-唱歌給你聽
暗潮
聖誕夜奇蹟
⊙戲劇類節目攝影
周宜賢、楊豐銘／何百芮的地獄毒白
陳貞文、潘建明／客家尋味劇場-女孩上場2
馮信華／客家電影院-唱歌給你聽
詹晨智／台語有影-夜盲
詹嘉文／八尺門的辯護人
潘建明／明日之子
⊙戲劇類節目剪輯
林姿嫺／有生之年
陳俊宏／何百芮的地獄毒白
黃芝嘉、胡錦驊／台語有影-夜盲
楊仕丞／客家電影院-唱歌給你聽
蘇珮儀／八尺門的辯護人
⊙戲劇類節目燈光
莊宏彬／客家電影院-唱歌給你聽
陳柏佑／不夠善良的我們
劉宸瑋／八尺門的辯護人
歐志軍／台語有影-夜盲
謝松銘／何百芮的地獄毒白
⊙戲劇類節目美術設計
唐嘉宏／不夠善良的我們
陳熒德／愛愛內含光
黃美清、陳韋中／非殺人小說
趙思豪／八尺門的辯護人
鄭予舜／商魂
⊙戲劇類節目造型設計
吳俊鋒／不夠善良的我們
許力文、胡欣儀、陳漢儒、黃趙毓瑋、顏稚樺／此時此刻
陳亞琦／商魂
葉竹真／有生之年
羅宛怡／八尺門的辯護人
⊙戲劇類節目視覺特效
李志緯、吳聲政、楊立敏、杜保賢、陳勃佑／地獄里長
潘胤余、徐廉傑／客家尋味劇場-女孩上場2
嚴振欽、陳晏平／商魂
嚴振欽／非殺人小說
凃維廷、王懷玉、林婉柔、袁長壽／不良執念清除師
⊙戲劇類節目聲音設計
高偉晏、李佳衡、鄭元凱、黃懿梅、黃映榕／愛愛內含光
黃年永、陳奕伶、王子柔／八尺門的辯護人
楊書昕、陳維良／非殺人小說
謝青㚬、湯湘竹／不夠善良的我們
簡豐書、吳建緯、許正一、陳維良／此時此刻
⊙戲劇類節目配樂獎
王榆鈞／台語有影-夜盲
林生祥／客家電影院-唱歌給你聽
溫子捷、游學謙、林明儀、余孟謙／愛愛內含光
盧律銘、林孝親、林思妤／八尺門的辯護人
盧律銘、羅恩妮、陳宜萱、孔書亞、林逐／非殺人小說
⊙戲劇類節目原創歌曲獎
芬蘭距離／蔡健雅／不夠善良的我們
相濡以沫／JUD陳泳希、廖庭翊／愛愛內含光
無罣礙／孫淑媚、楊雅喆、乱彈阿翔／鹽水大飯店
運轉人生／邱軍、施立、楊子樸／華麗計程車行
鹹魚／羅文裕／客家電影院-蒼蠅歌手
⊙戲劇類節目創新
八尺門的辯護人
不良執念清除師
不夠善良的我們
百味小廚神
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⊙戲劇類節目配樂
王榆鈞／台語有影-夜盲
林生祥／客家電影院-唱歌給你聽
溫子捷、游學謙、林明儀、余孟謙／愛愛內含光
盧律銘、林孝親、林思妤／八尺門的辯護人
盧律銘、羅恩妮、陳宜萱、孔書亞、林逐／非殺人小說
⊙特別貢獻獎
梁修身
黃柏雄
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