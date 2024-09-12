《花邊教主》女星「胸只貼2膠帶」現身！　雙球＋6塊肌全放送

記者劉宛欣／綜合報導

美國女星泰勒摩森（Taylor Momsen）日前受邀參加了品牌KidSuper的「Funny Business Comedy Fashion Show」紐約時裝週活動，隨後便在Instagram社群曬出時尚穿搭，上身大尺度地僅遮住兩點，成了討論焦點。

▲泰勒摩森經常透過社群分享生活。（圖／翻攝自Taylor Momsen Instagram）

泰勒摩森（Taylor Momsen）近日在Instagram上發布一組照片，吸引了粉絲的廣泛關注。在這些照片中，泰勒以大膽的造型示人，穿著極具個性的黑色外套，裡面全空，就連內衣也沒有穿，僅用膠帶遮住兩點，外套微微掩住，大露渾圓雙球，展現出驚人的前衛風格，此外她的傲人腹肌也完整展示出來，羨煞不少人。

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▲泰勒摩森曬出前衛穿搭。（圖／翻攝自Taylor Momsen Instagram）

泰勒摩森以歌手和演員身份聞名，早期因出演《花邊教主》（Gossip Girl）中的珍妮漢弗瑞（Jenny Humphrey）而廣受歡迎，後來轉型成為搖滾樂團The Pretty Reckless的主唱。這次的照片展現了她強烈的個人風格，再次引發粉絲對她音樂和時尚選擇的討論，不少人對她的自信和大膽風格表示讚賞。