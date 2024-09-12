王陽明《角頭》只對她比愛心！　蔡詩芸現身護尪放閃：我比給大家

記者吳睿慈／台北報導

電影《角頭－大橋頭》全台票房突破2億大關，主角王陽明日前因表示「比愛心是娘砲動作」引起爭議，他事後為「入戲太深」公開道歉，並貼出對愛妻蔡詩芸比愛心的影片，閃瞎一堆粉絲。妻子蔡詩芸12日出席時尚活動，她再度幫老公緩頰，「我可以比一個給大家」，並透露夫妻倆近日有計劃家族旅遊。

▲蔡詩芸12日出席時尚活動。（圖／記者周宸亘攝）



蔡詩芸12日以一身貼身黑色洋裝現身品牌活動，老公王陽明近來主演的電影《角頭－大橋頭》破2億「恭喜團隊，也謝謝大家支持Sunny」，她為了幫老公慶祝，特地在IG上傳一則祝賀影片，她害羞表示跳了一支舞祝賀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡詩芸替王陽明緩頰「我可以比愛心給大家」。（圖／記者周宸亘攝）



而王陽明日前因「手指愛心」引發爭議，蔡詩芸幫忙緩頰「我可以比一個給大家」，最近老公忙於電影宣傳，一家打算好好放鬆去旅遊，只是最近有颱風襲台，因此還在計畫。

▲謝欣穎期待王柏傑2.0重新出發。（圖／記者周宸亘攝）



另外，謝欣穎男友王柏傑日前酒駕，她12日出席同場活動直言「做錯事就是要反省」，期待王柏傑2.0重新出發，近來王柏傑客串的戲劇《今夜一起為愛鼓掌》播出，她表示還沒看，但之後會找時間看。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。