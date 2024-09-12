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王鶴棣爆熱戀《如懿》陳小紜！「靠頭摟肩」甜蜜對唱片流出　工作室怒回

記者劉宛欣／綜合報導

新生代陸劇男神王鶴棣自演出《蒼蘭訣》後，人氣水漲船高，他主演的《大奉打更人》即將推出，近日卻被狗仔爆料與劇組女演員陳小紜是「劇組夫妻」，兩人疑似從去年熱戀至今，爆料中還釋出了兩段他們甜蜜依靠在一起唱歌的影片，瞬間引爆全網討論，微博熱搜被數個相關字霸榜，對此，王鶴棣工作室方緊急發出聲明，否認戀情並喊告。

▲王鶴棣、陳小紜爆出因戲結緣熱戀中。（圖／翻攝字王鶴棣、陳小紜工作微博）

▲王鶴棣、陳小紜爆出因戲結緣熱戀中。（圖／翻攝自王鶴棣、陳小紜工作微博）

狗仔「追瓜少年阿飛」12日在微博釋出了爆料影片，透露收到知情人士爆料，王鶴棣與大9歲的陳小紜因合作《大奉打更人》結緣，片段中可以看到兩人在業界人士的KTV聚會中，貼身坐在一起，先是王鶴棣為陳小紜演唱〈告白氣球〉，男方深情注視女方、摟肩，之後兩人還一起合唱〈因為愛情〉，王鶴棣還陶醉地把頭靠在陳小紜肩膀。

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▲王鶴棣、陳小紜爆出因戲結緣熱戀中。（圖／翻攝字王鶴棣、陳小紜工作微博）

▲王鶴棣、陳小紜爆出因戲結緣熱戀中。（圖／翻攝字王鶴棣、陳小紜工作微博）

▲王鶴棣、陳小紜爆出因戲結緣熱戀中。（圖／翻攝字王鶴棣、陳小紜工作微博）

▲追瓜少年阿飛曬出爆料影片。（圖／翻攝自微博）

知情人士指出，王鶴棣、陳小紜的關係在下了戲之後也持續保持，《大奉打更人》拍完後，兩人的聯繫沒有中斷，常常約會，今年兩人曾一起參加過幾次劇組活動、合體亮相，劇組其他女主演則很少出現。

對此，王鶴棣工作室發出聲明嚴正反駁，先是曬出一張狗仔的影片截圖並打上一個大大的「假」字，接著附文寫下「殺青聚餐，輪流唱歌，別編故事。已委託律師對惡意造謠內容進行取證，追究相關侵權主體法律責任」，但隨後又被狗仔嘲諷，指出王鶴棣方委託的律師，是之前曾幫鄭爽、吳亦凡、李易峰等「劣跡藝人」發過聲明的事務所。

▲王鶴棣、陳小紜爆出因戲結緣熱戀中。（圖／翻攝字王鶴棣、陳小紜工作微博）

▲王鶴棣工作室闢謠。（圖／翻攝自微博）

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