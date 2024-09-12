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丁寧氣到失控打1歲女　尪1句話讓她崩潰大哭：知道與做到是兩件事

記者蔡宜芳／綜合報導

丁寧2010年嫁給美國籍先生馬修，育有1女2子，不時會在社群分享家庭日常。她12日透露，自己曾因女兒不吃副食品而失控打小孩，後來聽到丈夫的話，才驚覺自己重蹈覆轍、複製了母親錯誤的教育方式，因而崩潰大哭。

▲▼丁寧氣到失控打1歲女　尪1句話讓她崩潰大哭。（圖／翻攝自Facebook／丁寧 Ding Ning）

▲丁寧和丈夫馬修育有3個孩子。（圖／翻攝自Facebook／丁寧 Ding Ning）

丁寧坦言，有人認為她將孩子教得很好，但她認為自己其實是被孩子們教育的。她回憶起女兒1歲多時，對於自己辛苦做的副食品不肯嘗試，她因此衝動打了女兒，結果被丈夫馬修勸說：「你們兩個不能再這樣下去了。」而丁寧也情緒潰堤大哭，「我的行為跟我媽媽一樣，講不聽不願意聽就打，而我曾經說過我絕對不要像我媽媽一樣對孩子。」

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丁寧說，她的母親因為從小家庭環境的困苦，被迫早早擔任家中男性的角色，並未能好好被愛護長大，也因此不懂得如何去愛自己的孩子。丁寧表示，雖然她早已知道這個事實，但真正去做到並非易事，「我過去跟我女兒道歉，跟他說我之後再也不會這樣了。然後我就告訴我自己，好好學吧。」

▲▼丁寧氣到失控打1歲女　尪1句話讓她崩潰大哭。（圖／翻攝自Facebook／丁寧 Ding Ning）

▲丁寧分享自己的人生觀。（圖／翻攝自Facebook／丁寧 Ding Ning）

丁寧進一步分享，每個人都會在孩子身上學到很多，或者因為孩子而被迫學習很多東西，但學習並不只有一種形式，否則就太無聊了。她提到一位朋友為了陪伴孩子長大而堅持不離婚，真正離婚的時候已經年過50，「有時候我會心想為什麼不早點離婚後頭還有很多機會，不過對她來說她有機會照顧兩個寶貝兒子長大，也擁有他們的愛，對她就足夠了。」

丁寧認為，生命中並不一定要有家庭、財富和愛情，她的許多朋友沒有結婚、沒有小孩，但他們的生活依然過得很好，她也因此領悟到發生在身上的一切，都是最完美的安排，「失去之後得到更多，得到之後就覺得，失去那一切顯得更有意義了。人生真的沒有什麼好抱怨的。」

【丁寧全文】

「所有的發生，都是最完美的安排。」

有人說我把孩子教得很好，其實我是他們教的。

記得我女兒一歲多的時候面對著我辛苦做的副食品不願意吃我氣到衝動打他，馬修說了一句：「你們兩個不能再這樣下去了。」

我崩潰大哭，我的行為跟我媽媽一樣，講不聽不願意聽就打，而我曾經說過我絕對不要像我媽媽一樣對孩子。

我媽媽是個沒有耐心的人，特別對孩子，因為媽媽沒有好好被照顧長大，我阿公阿嬤離婚，她從小就被迫擔任家中男人的角色，沒有人好好愛她，所以她也不知道怎麼愛她的小孩。

這一點不是我早就知道了嗎？

原來知道與做到是兩件事。

我過去跟我女兒道歉，跟他說我之後再也不會這樣了。

然後我就告訴我自己，好好學吧。

我相信很多人都跟我一樣在孩子身上學到很多，或是因為孩子我們被迫學習很多東西，但學習永遠不會只有一種樣貌，那也太無聊了吧。

我有一位好友堅持著不離婚，就是希望陪他的孩子長大，離婚的時候已經過50了，有時候我會心想為什麼不早點離婚後頭還有很多機會，不過對她來說她有機會照顧兩個寶貝兒子長大，也擁有他們的愛，對她就足夠了。

是啊，誰說生命裡面一定要有家庭財富愛情呢？我身邊很多朋友沒有結婚沒有小孩，但是把自己的生活過得一樣美如（侖）美奐，沒有孩子也是一種學習，學習著怎麼讓自己過得更像自己。

總之我覺得會發生在你身上一切，都是最完美的安排。
失去之後得到更多，得到之後就覺得，失去那一切顯得更有意義了。

人生真的沒有什麼好抱怨的。

#人生真的沒有什麼好抱怨的
#有或沒有都是一種學習
#所有的失去都是很有意義的

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