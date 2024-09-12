李懿被9年男友求婚自己搞砸　帶他到南投泡湯重燃火花

記者葉文正／台北報導

「2024南投溫泉季-秋日幻享曲」記者會今日(9/12)於南投縣政府一樓大廳舉行，藝人李懿與歌手申力安皆出席記者會，身為活動大使的李懿透露，未來將集中拍攝南投，制霸這個縣市。李懿也透露男友去年曾打算跟她求婚，但被她發現而作罷，她也因此被妹妹罵：「很沒水準！」

▲李懿今天在南投擔任溫泉季活動大使。（圖／記者葉文正攝）

李懿現在算是專業旅遊YouTuber，她說在此之前，以南投來說，大概去過魚池，這次又去埔里，最近兩三個月會要集中拍南投，打算制霸一個縣市，走完南投全區，絕對要體驗溫泉，「我很愛大眾池，去日本玩也都泡大眾池，觀光區也都全裸進去，我想說大家有的東西我也都有沒啥好怕，我還曾在湯池遇到台灣人，被認出來有點恥，所以轉身就抱石頭，但我也不好離開，還小聊天說一個人出來旅行哦，來個閒話家常。」

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▲申力安現場演唱。（圖／記者葉文正攝）

李懿說，有時候同行的夥伴不想泡湯，或是跟男友去有時也可能自己泡，但會想要帶男友來南投泡湯，增加火花，「畢竟我們交往快十年了，逐漸轉淡，但我的裸體他很有感覺好不好，但我們若假日出去旅遊，常被人潮嚇到，交往九年多只有一次單獨出去過一次國，台灣只有三次，因為他上班族，我們一定要假日，要排隊很麻煩，再加上我們都是懶惰的個性，很常重機開車南北跑，會特地開車去某處吃喝泡溫泉，然後就回家了。」

▲李懿笑說自己把男友求婚搞砸。（圖／記者葉文正攝）

李懿說交往九年多，她跟男友連北投都沒有一起去過，平常泡完湯會泡茶，還有吃農產品，男友比較宅，共同興趣就是打電動，「打電動可以看出一人品行，有的人會易怒，抱怨打電動時你害他死，他可能會口出穢言。但男友對我很有耐心。通常我罵人比較多，就會唸他，『你怎麼可以不救我，不救我很過分。』」

李懿覺得跟男友可以邊泡湯邊打電動，喝茶看風景，這次要體驗全台灣最高溫泉，在南投信義鄉，超想要去打卡，「男友去年被我發現他想要求婚，有諮詢我妹戒指的事情，他則是手機訊息沒關被我看到，我就問他是不是要求婚，他罵我白目，我妹則說我很沒水準。我就說，我這輩子都屬於你了，不用擔心。」

李懿也奉勸時下年輕人，如果真想結婚，交往一兩年就要趕快結，如果因為熱情已退卻就會猶豫，我發現男友婚戒預算可能3、40萬，勸他可以拿去做其他有意義的事情，他隔天就就這筆錢拿去投資其他東西，我們是很務實理性的情侶，沒有那麼浪漫，但我明年就四十歲了，也考慮要不要做這件事情(結婚)，我們應該不會分開，不過目前狀態我很喜歡。」

李懿說，「之前已有凍卵11顆，所以不會太急，但人生還有些事要完成，完成後才去想下一步，真的懷孕我還是會生，但我沒有特別避孕，男友對小孩渴望沒那麼高，但他好像喜歡大家庭聊天的感覺，所以我也會考慮。」

南投縣參議陳瑞慶在記者會上宣布南投溫泉季活動正式起跑，今年會以南投縣內擁有的三大溫泉區，分別為埔里溫泉、北港溪溫泉、東埔溫泉，於9月起安排3場主題活動，邀請大家到三大溫泉區泡湯，相關活動與促銷好康延續整個南投溫泉季，讓旅客能盡情享受南投的好山好溫泉，來一趟放鬆療癒的秋日之旅。活動大使藝人李懿也出席記者會，宣揚南投的溫泉及美食特產。相關資訊可至「樂旅南投」FB粉專(https://www.facebook.com/nantouwelcome)查詢。