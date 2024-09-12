《天才衝衝衝》沒入圍！　徐凱希坦承惋惜「親談幕後付出」：明年加油

記者張筱涵／綜合報導

第59屆金鐘獎入圍名單11日公布，幾家歡樂幾家愁。徐凱希看到結果後坦承，對於《天才衝衝衝》沒能入圍感到十分遺憾，想到幕後團隊的所有付出：「他們的努力絕對值得一個獎來好好肯定。」

►金鐘59完整入圍名單！



▲《天才衝衝衝》今年沒入圍金鐘獎。（圖／翻攝自FACEBOOK／天才衝衝衝）



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徐凱希11日看見金鐘獎入圍名單後，便收到訊息說「你不用減肥了，金鐘獎槓龜」，雖然當時笑著回應「我還是要減啦」，但對於沒入圍的遺憾表露於心。她不只是主持人，也是最忠實的觀眾，從尚未成為固定主持到現在，都會在YouTube搜尋找來看。

尤其加入團隊後，更深知幕後工作人員在出題、企劃內容、邀請嘉賓等各個環節的辛勞，徐凱希認為他們的努力應該獲得一個獎項來好好肯定。這次看到有觀眾也對此表達惋惜，內心感到欣慰：「不管怎樣，我真的超級愛《天才衝衝衝》，每次錄影都是真心的投入，享受每一個遊戲和每一個真實的反應。」

徐凱希也提到，每當她在外面遇到有人跟她說「我每一集都看」、「我從小看到大，看了18年」或「我小孩現在在學校都跟同學都玩你們的遊戲」，她都會覺得很榮幸，並感到自豪。她期待有一天《天才衝衝衝》能一起登上金鐘獎的頒獎舞台，拿下這個期待已久的獎項，以「明年加油」、「我繼續許願」作為結語。

▲徐凱希全文。（圖／翻攝自Threads／cathyshyu）