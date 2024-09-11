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張雨綺影射遭男星劈腿「反被控小三」　前夫舊愛曝監視器：賊喊捉賊

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星張雨綺是「星女郎」出身，她曾有過兩段婚姻，尤其2016年和企業家袁巴元閃婚時備受爭議。近來傳出人氣男星于適劈腿，而張雨綺疑似也是其中一人，只是沒想到，張雨綺在節目上稱被年輕弟弟劈腿的片段，竟將戰火反燒到自己身上。

外送用▲▼張雨綺影射遭男星劈腿「反被控小三」。（圖／翻攝自微博／張雨綺、葛曉倩Qchan）

▲張雨綺（左）被前夫袁巴元的舊愛葛曉倩（右）控當小三。（圖／翻攝自微博／張雨綺、葛曉倩Qchan）

張雨綺日前在脫口秀上，以「有一個朋友」分享姐弟戀遭劈腿的故事，她稱朋友在和弟弟交往後，才發現男方在外還有別的女朋友，張雨綺還刻意強調：「於是……分手了嗎？」由於她在2022年曾被拍到和于適疑似在交往，因此不少人都認為她口中說的男主角就是于適。

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▲▼張雨綺影射遭男星劈腿「反被控小三」。（圖／翻攝自微博）

▲張雨綺在節目上暗示自己被劈腿過，男方疑是于適。（圖／翻攝自微博）

然而，節目片段公開後，袁巴元的舊愛葛曉倩忍不住出面砲轟：「自己做著插足別人感情，劈腿的噁心事，然後買熱搜道德審判別人？」直指張雨綺在自己和袁巴元交往時侵門踏戶，「賊喊捉賊，自己劈腿是女權，別人劈腿就不行，物以類聚，倆劈腿的天生一對。」

由於張雨綺在2016年和袁巴元結婚時，就曾被傳是「小三上位」，因此葛曉倩的發言很快就引發關注。對此，張雨綺的經紀人11日曬出和袁巴元的聊天紀錄，強調：「袁先生與雨綺結婚登記前，從未與他人進行過結婚登記。」而袁巴元也稱自己在認識張雨綺的前幾個月，就已經和葛曉倩協議分手，還簽了協議書。

▲▼張雨綺影射遭男星劈腿「反被控小三」。（圖／翻攝自微博／筱雅是姐姐）

▲張雨綺經紀人澄清。（圖／翻攝自微博／筱雅是姐姐）

而葛曉倩稍早再次做出反擊，她表示，袁巴元在2016年9月間簽署的協議中，顯然有兩種不同的筆跡和筆的顏色，而且對方還把簽署日期寫成了4月。她質疑前男友這樣做是為了否認與張雨綺的交往時間線重疊，「還好有錄音，不然百口莫辯，沒公關團隊，闢謠跑斷腿！」

葛曉倩還提到，她和袁巴元在當年8月底曾一起去度假，「如果我跟他早就分開了，房子租賃人是我，男的還住在裡面幹嘛？」她也公開了家中的監視器畫面，稱自己度假完隔天就出差，而張雨綺則在幾天後進入她家，還將行李放在她的結婚照旁邊；甚至家中請的保母因為看出端倪，還開心地商量要怎麼跟袁巴元討封口費。

▲▼張雨綺影射遭男星劈腿「反被控小三」。（圖／翻攝自微博／葛曉倩Qchan）

▲▼葛曉倩公開監視器畫面。（圖／翻攝自微博／葛曉倩Qchan）

▲▼張雨綺影射遭男星劈腿「反被控小三」。（圖／翻攝自微博／葛曉倩Qchan）

▲▼張雨綺影射遭男星劈腿「反被控小三」。（圖／翻攝自微博／葛曉倩Qchan）

葛曉倩最後表示，如果張雨綺的公關團隊對她提供的證據有疑問，她都願意一一回應。她認為，袁巴元當時如果已經有了新的戀情，應該告訴她並搬出去，「隔壁濟南路公寓你都給她租了個小房子偷摸養著了，她也住了一段時間了，怎麼趁我出差兩個人還過來占我的屋子，動我孩子，一點也不大大方方的。」對此，張雨綺則暫未做出回應。

▲▼張雨綺影射遭男星劈腿「反被控小三」。（圖／翻攝自微博／葛曉倩Qchan）

▲葛曉倩強調自己握有實質證據。（圖／翻攝自微博／葛曉倩Qchan）

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張雨綺, 于適, 葛曉倩, 袁巴元

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