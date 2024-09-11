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婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林　新人嗨合照

記者田暐瑋／綜合報導

蔡依林大陸巡迴演唱會「Ugly Beauty」圓滿結束後，近日她利用休假時光參加親友婚禮，只見她穿著大U領低胸上衣，展現優雅又不失俏皮的氣質，凍齡美貌吸引網友討論。

蔡依林近日被曝光利用休假時間和媽媽參加親友婚禮，只見她穿著黑色公主袖上衣，搭配白色長褲，胸前大U領設計隱約露出事業線，頭上還別了一個可愛的粉紅色髮夾，微性感又不失優雅，穿搭被讚很得體，母女倆和新郎新娘合照，看起來心情極佳，而她即將於15日過44歲生日，臉上卻看不出歲月痕跡，令網友大讚「好美，被媽媽抓去參加婚禮的小女孩」、「這個髮夾夾上去，姐還怪可愛的嘞」、「還是少女一枚」。

▲蔡依林出席親友婚禮。（圖／翻攝自小紅書）

▲蔡依林出席親友婚禮。（圖／翻攝自小紅書）

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蔡依林的美貌一直備受外界羨慕，日前開直播和粉絲互動，卻被發現長相變得不自然，引發熱議，原來是直播平台的濾鏡過重，導致她的五官被過度美化，網友傻眼說：「下次直播，請把美貌還給蔡蔡，她不需要開美顏濾鏡」、「那個濾鏡也太醜了」、「昨天美顏過頭了」。

直播結束後，蔡依林工作室PO出直播當天的無P現場照，展現她無修圖的逆齡美貌，看起來更為自然且年輕，與直播中的模樣形成了鮮明對比，粉絲狂讚看不出來已經43歲，「還是這樣看著舒服」、「這才是姐姐原本的美貌啊」。

▲蔡依林開直播被套用濾鏡。（圖／翻攝自蔡依林工作室微博）

▲蔡依林快過44歲生日。（圖／翻攝自蔡依林工作室微博）

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