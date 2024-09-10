曾之喬挺孕肚「解放深V曬裸背」！　一轉身真實身材全被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星曾之喬和藝人辰亦儒結婚4年，小倆口在上個月15日公開懷孕的喜訊，消息曝光後，湧入不少網友留言給予祝福。然而，平時會在社群分享生活的曾之喬，最近更大方秀出一系列自己身穿深V露背裝的近照，同時也打趣笑說：「原來拍背面看不出來是孕婦。」照片曝光後，再度掀起討論。

▲▼曾之喬懷孕後首度發文。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

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照片中，曾之喬穿著一件深咖啡色的V領無袖上衣，搭配精緻的星形耳環，手上堆疊多枚戒指，營造出華麗的飾品風格。她輕輕地將雙手放在胸前，擺出自然的表情，完美展現她從容和自信的氣質。照片背景是柔和的米色墻面，襯托出她的精緻的妝容，整體氣氛沉靜而端莊。

在其他照片中，曾之喬大方展現纖細的美背，她的表情溫柔且專注，微微側身擺出從容的姿勢，整體造型完美突顯她的優雅氣質。她提到，自己在拍攝照片時，突然意識到一個有趣的現象——從背面拍攝時，竟然完全看不出她是位孕婦。這樣的小細節令曾之喬感到相當有趣，同時也不禁笑說：「單純的我，原來拍背面看不出來是孕婦。」

▲▼曾之喬在臉書秀出一系列美照。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）



為此，一系列的照片在曝光後不久，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也有不少人留言大讚「辣媽」、「漂亮的喬喬」、「懷孕後更美了」、「美麗的孕婦媽媽」、「期待寶寶性別趴」、「最美的孕婦，非妳莫屬」，紛紛稱讚她的外型以及表示期待迎接新生命的到來。