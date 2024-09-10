手握6代言！Lulu每月扛6位數房貸　打開存摺苦笑「叫醒我的是存款」

記者孟育民／桃園報導

Lulu黃路梓茵今（10日）出席77巧克力代言記者會，近期不但出演《正港分局》，又要主持節目、出席活動，忙到不可開交，而廣告也是到處可見她的身影，親民的形象深受廠商愛戴，她透露目前手上至少有6個代言，「感謝大家愛戴，好用一直用，（年收）我沒有算，因為我還有房貸、孝親費要付。」

▲Lulu出席代言記者會。（圖／記者孟育民攝）

Lulu先前砸下6000萬，買下60坪豪宅，她苦笑說寬限期已過，每個月都要扛10幾萬的貸款，「因為裝潢也有貸款，所以開始付本金的時候比較恐怖，但還可以啦。」被問到會看自己的存摺嗎？她則表示：「我什麼時候看，就是很累的時候，像我昨天拍攝到很晚，今天又很早工作，我就會打開網銀，好！我再努力一下，叫醒我的是我的存款。」她突講出金句：「叫醒你們不可能是夢想吧，有夢最美，但有夢也是最苦。」一句話令人感觸頗深。

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▲Lulu工作滿檔，但仍展現活力笑容。（圖／記者孟育民攝）

另外，明天也是金鐘獎入圍公布，她坦言得失心沒有很重，現在看很淡，「如行前幾年好像要爭個你死我活，沒有拿到會很難過，覺得沒被肯定，我現在覺得被業界肯定，譬如主持典禮、代言好的產品，這些好像比較實際。」她如今轉念，認為沒有入圍的話，或許能看得到更多不一樣的東西。