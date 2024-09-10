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巫苡萱經營美甲店「員工罹癌求賠償」！　爆他私下偷開店把客人全帶走

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（11日）播出「老闆這工作不是人幹的，請到這一款員工實在是要命」，藝人巫苡萱經營美甲店5年遇過不少奇葩員工：「我問他生日要不要休假，他一直說不用，結果他宿醉一直不接電話，可是那天客人很滿，我只好出計程車錢拜託他來。」但對方還是很不滿巫苡萱的處理態度：「我因為心急，說話口氣不太好，他就說『我生日妳還這樣罵我，那不然不要幹好了』。」

▲▼巫苡萱。（圖／中天綜合台提供）

▲巫苡萱開美甲店遇奇葩員工。（圖／中天綜合台提供）

其他來賓則覺得巫苡萱的EQ很高，但她表示當時是怕影響客人才會忍氣吞聲：「後來他還說『我生日，我要吃蛋糕』，我去買給他、幫他唱生日快樂歌，等到他客人都做完以後，我就說『你這麼愛慶祝，你慶祝一年好了，你不要來了』。」

巫苡萱還碰過員工學了點技術後就私下偷開店：「我們想說他怎麼假越排越多，客人講了才發現他在外面偷開工作室，還把客人都帶走，我蠻傷心的，他從零開始學，我們手把手的教他。」吳宗憲覺得這很難避免：「當老闆最怕把公司當跳板的人，但這也沒辦法，人家有資格當老闆，也不能不給人家開，像從我們經紀公司帶走藝人自己去開的也很多。」

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▲▼巫苡萱。（圖／中天綜合台提供）

▲巫苡萱高EQ應對員工狀況。（圖／中天綜合台提供）

而巫苡萱還遇到新進員工工作不到一個月就說好像得了癌症，「他說有上網查，常吸入或碰觸到指甲油很容易致癌。」但對方堅持不去醫院檢查的行為，讓巫苡萱覺得有詐：「他也不願意走，一直在店裡鬧說要給他費用，我說我可以給，但你要開醫生證明給我，後來他就改說『那我覺得我是心理生病了』。」

 

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巫苡萱, 美甲店

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