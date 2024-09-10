新生代男神「岩瀬洋志」高顏值熱議！5部必看　BL日劇大圈粉

文／妞新聞

日本新生代男神「岩瀬洋志」在出演《佔領新機場》後，以驚人的顏值引起日網熱議，隨後又憑藉BL日劇《如寶物般的玻璃珠》打開海外知名度。現在就讓妞編輯來為大家分享「岩瀬洋志介紹＋5部必看影劇」吧！

岩瀬洋志介紹

1.高中因為抖音爆紅

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▲岩瀬洋志。（圖／IG@yoji106，下同）

2004年1月6日出生的岩瀬洋志，老家位在日本關西的兵庫縣。高中時期，岩瀬洋志就收穫了不小的名氣。最初，大兩歲的高中學長，把他在電車回家時的模樣給錄下，並把這部以「我的學弟真可愛」為標題的影片上傳至TikTok，讓當時正值高一的岩瀬洋志，瞬間成為網路紅人。

2.改過3次藝名

在高中時代，岩瀬洋志先是以「わせりん（waserin）」的名字活躍於TikTok，不過他卻因「SNS疲勞」而將所有社交帳號刪除。隨後，他則以「大杉侑暉」的名稱作為演員正式出道。在拍攝過眾多廣告、歌曲MV後，為了專精演員事業，岩瀬洋志在2023年與旗下擁有高橋文哉、本田響矢等演員的大型經紀公司「A-PLUS」簽約，並使用本名「岩瀬洋志」再次出發！

3.曾夢想成為醫生

岩瀬洋志在進入演藝圈前，本來的目標是想成為一名醫生！他透露會在社團結束回到家後，繼續複習課業到午夜12點，如果是沒有社團活動的日子，則會到自修室讀書到傍晚。因網路爆紅而被經紀公司挖掘的他，也是在被挖掘時才對演藝圈產生興趣。

4.超級愛狗

小時候，岩瀬洋志養了一隻名為「傑克」的伯恩山犬，因為是獨生子的緣故，傑克就像是他的兄弟一樣，感情非常好。在愛犬去世後，本因不想再次面對離別悲傷，打算不再養狗的他，熱愛狗狗的心仍舊無法被澆熄，於是家裡又迎來了一隻可愛的貴賓犬。在來到東京之前，岩瀬洋志在老家的時間，也幾乎都是和狗狗一起度過的。

5.神似新田真劍佑

岩瀬洋志出眾的外貌，讓他在日本演藝圈中脫穎而出。才20歲就散發出超齡的穩重感，以及令人傾倒的性感魅力。不光日媒幫他冠上「國寶級神顏」、 「太過美麗的容顏」、「美的暴力」等稱號，就連一起演出《如寶物般的玻璃珠》的小西詠斗，都頻頻讚賞他那張美麗的臉。此外，他的長相也非常神似新田真劍佑！

岩瀬洋志必看日劇

1.《最好的教師》

由松岡茉優領銜主演的《最好的教師》為《3年A班》幕後班底打造的新作，劇情講述「九條里奈」在畢業典禮當天被班上學生推下樓，並穿越回到開學當天。除了要阻止自己被殺害的命運，也將改變班上30名學生們的人生。在劇中，岩瀬洋志飾演的是劍道社的遠山泰次郎。

2.《泥濘的食桌》

《泥濘的食桌》由齊藤京子主演，故事描繪主角「捻木深愛」不只與打工地方的店長發展出的婚外情，更和店長的兒子、老婆有著密切的寄生關係。岩瀬洋志所擔任的角色，為那須川ハルキ的同學谷口。

3.《佔領新機場》

《佔領新機場》為櫻井翔所主演的《佔領大醫院》續集，全新故事描述了神奈川新建的機場，再度發生一起由面具武裝集團密謀的大規模佔領事件。岩瀬洋志演出的「猿」丹波直樹，為前任警備部管理官丹波一樹的兒子。

4.《如寶物般的玻璃珠》

岩瀨洋志和小西詠斗共同主演的BL日劇《如寶物般的玻璃珠》，描繪高中生「中野大進」因飼養的鸚鵡去世而躲在路邊哭泣，在被陌生大學生「志賀寶」給予安慰後，為再見到寶一面而考上與他相同的大學。然而，兩人重逢時卻不如大進想像中的順利！

5.《小南是戀人！？》

經過多次翻拍的經典日劇《小南是戀人！？》，迎來全新令和版。除由飯沼愛主演，更將男女主角的設定顛倒，描繪出「堀切千代美」的戀人「南浩之」因為意外而縮小的故事。而岩瀨洋志則是在劇中飾演了南在籃球社的隊友江藤。

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