魔力紅Maroon 5要來了！明年2月情人節重返高雄世運

記者許逸群／台北報導

搖滾天團Maroon 5（魔力紅） 隆重公布將在明年2月14日情人節帶著全新巡演《Maroon 5 Asia 2025 – Kaohsiung》，睽違6年再次重返高雄世運主場館！Maroon 5這一次特地選在2月14日要與歌迷共度情人節，被封為是2025最浪漫一場的演唱會！

▲魔力紅Maroon 5明年2月情人節重返高雄世運。（圖／Live Nation Taiwan提供）

由帥氣主唱、被冊封最性感男人的Adam Levine領軍的Maroon 5在洛杉磯成軍，堪稱是21世紀最偉大樂團之一，Adam Levine不僅擁有足以征服新世代樂迷的魔性歌喉以及受人喜愛的率性氣質，加上創作上不斷碰撞多元曲風，一手駕馭了流行、放克、舞曲、迪斯可、嘻哈、R&B等，締造了無數洗腦金曲。

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Maroon 5累積超過260億次串流收聽天量、15首告示牌Top 10朗朗上口金曲，征服數億樂迷雙耳像是一鳴驚人情歌之作，奪下三座葛萊美獎、六座告示牌音樂獎、三座全美音樂獎等，難以計數的音樂大獎肯定，甚至登上超級盃中場秀演出，無疑造就了Maroon 5在全球樂壇上不可撼搖的一席之地。

熱血爆滿的《Maroon 5 Asia 2025 – Kaohsiung》將唱遍馬尼拉、雅加達、曼谷、東京、吉隆坡以及在西洋情人節壓軸登場的高雄世運主場，這不僅是一次音樂盛宴，更是Maroon 5與你約定好，在2月14日的一場浪漫約會。