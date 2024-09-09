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森田剛錄美食節目卻不吃！　「當場要求哈菸」日網轟：看不起工作

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星森田剛上美食節目意外被炎上！他是偶像男團「V6」前成員，退團退社後獨立門戶，專注戲劇演出，近日參加美食旅遊節目，錄影時對上桌的料理說不吃，接著起身去吸菸，這段畫面播出後被日網砲轟「看不起工作」。

▲▼森田剛參加美食旅遊節目，卻不吃美食，當場要求哈菸，態度在日網被炎上。（圖／翻攝自X）

▲森田剛是偶像男團「V6」前成員。（圖／翻攝自X）

▲▼森田剛參加美食旅遊節目，卻不吃美食，當場要求哈菸，態度在日網被炎上。（圖／翻攝自X）

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▲森田剛（下圖右）參加美食旅遊節目，節目中的態度引發爭議。（圖／翻攝自X）

森田剛參加諧星兼近大樹和演員滿島真之介主持的美食節目，3人進入一家餐廳後，他雖然看起來很開心，但對於端上來的食物，卻不太感興趣，幾乎沒怎麼吃。當主持人兼近大樹問「你不吃嗎？」時，他果斷地回答「我不吃」，接著說：「我可以去抽根煙嗎？」便起身離開了座位。

而該節目經過轉型播出近1年，主打事前無劇本，選擇一個地方展開美食探尋之旅，每集都會邀請當紅藝人參加，森田剛事先並不知道錄的是美食旅遊節目，只以為是旅遊節目，一直到最後一站義大利餐廳，他才被兼近大樹告知節目性質，他當時對於自己都沒吃的態度坦言要反省。不過他接下來對端上桌的料理，仍表示沒有興趣吃，只有幫忙錄主持人大啖美食的畫面。

▲▼森田剛參加美食旅遊節目，卻不吃美食，當場要求哈菸，態度在日網被炎上。（圖／翻攝自X）

▲▼森田剛參加美食旅遊節目，卻不吃美食，當場要求哈菸，態度在日網被炎上。（圖／翻攝自X）

▲▼森田剛參加美食旅遊節目，卻不吃美食，當場要求哈菸，態度在日網被炎上。（圖／翻攝自X）

▲森田剛參加美食旅遊節目，卻不吃美食，當場要求哈菸。（圖／翻攝自X）

森田剛在節目上的言行受到日網批評，網友留言「對美食不感興趣的森田，根本不該邀來上節目吧」、「完全無法理解他為什麼要來上節目，對主持人和店家都太失禮了。還跑出去抽煙，他以為自己是誰？」、「顯然沒搞清節目主旨就來參加錄影，還說『我不吃，沒必要，對你的感想也無所謂，我去抽根煙可以嗎？』這是看不起工作吧」。另一派網友則說覺得有趣，觀眾評價兩極。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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