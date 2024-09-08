Bruno Mars演出現場爆衝突！歌迷失控脫褲、打人　直接被請出場

記者蕭采薇／高雄報導

流⾏天王火星⼈布魯諾（Bruno Mars）連續兩晚在高雄開唱，共計10萬8千⼈前往朝。他在第二天演出結束前，特地請演唱會導播打亮全場燈光，只希望可以更看清楚粉絲。不過現場也發生插曲，不少歌迷帶著酒氣進場，一時情緒過激也爆出零星衝突。

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）本週末登上高雄世運主場館。（圖／Live Nation Taiwan提供）

Bruno Mars演出來到尾聲時，隨著歌曲《When I Was Your Man》時，全場也舉起手機打開手電筒，為他點亮一片星空。作為回應，在演唱到成名曲《Just The Way You Are》時，Bruno Mars特別表示：「我想看清楚大家開心唱歌的模樣。」並要求播打亮全場燈光，再次引起歌迷尖叫。

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▲單場5.5萬人參與，在高雄世運與Bruno Mars狂歡。（圖／Live Nation Taiwan提供）

不過超嗨的氣氛，也讓現場出現零星衝突。有網友在爆料公社表示，演唱會到了後半段時，搖滾區右側突然有歌迷出現丟手機、水瓶，以及在地上打滾、脫褲子，甚至是揮打工作人員的失控舉動，後來更被請出場。現場也有歌迷向《ETtoday星光雲》表示：「滿多人身上都有酒氣，但畢竟沒犯法，也不能用『有喝酒』請對方離開。」

▲網友爆料有歌迷失控。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

巡演《Bruno Mars Live in Kaohsiung》在今年六⽉霸氣公布後，消息⼀出全台陷入搶票熱潮，接連⼆場開賣即秒殺，幾乎⼀票難求，Bruno Mars果然魅⼒無法擋。《Bruno Mars Live in Kaohsiung》吸引來⾃世界各地歌迷前來觀賞，也讓⾼雄世運瞬間化⾝超⼤⼾外舞池。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。