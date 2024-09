Bruno Mars演出現場爆衝突！歌迷失控脫褲、打人　直接被請出場

記者蕭采薇/高雄報導

流⾏天王火星⼈布魯諾(Bruno Mars)連續兩晚在高雄開唱,共計10萬8千⼈前往朝。他在第二天演出結束前,特地請演唱會導播打亮全場燈光,只希望可以更看清楚粉絲。不過現場也發生插曲,不少歌迷帶著酒氣進場,一時情緒過激也爆出零星衝突。

▲火星人布魯諾(Bruno Mars)本週末登上高雄世運主場館。(圖/Live Nation Taiwan提供)

Bruno Mars演出來到尾聲時,隨著歌曲《When I Was Your Man》時,全場也舉起手機打開手電筒,為他點亮一片星空。作為回應,在演唱到成名曲《Just The Way You Are》時,Bruno Mars特別表示:「我想看清楚大家開心唱歌的模樣。」並要求播打亮全場燈光,再次引起歌迷尖叫。

▲單場5.5萬人參與,在高雄世運與Bruno Mars狂歡。(圖/Live Nation Taiwan提供)

不過超嗨的氣氛,也讓現場出現零星衝突。有網友在爆料公社表示,演唱會到了後半段時,搖滾區右側突然有歌迷出現丟手機、水瓶,以及在地上打滾、脫褲子,甚至是揮打工作人員的失控舉動,後來更被請出場。現場也有歌迷向《ETtoday星光雲》表示:「滿多人身上都有酒氣,但畢竟沒犯法,也不能用『有喝酒』請對方離開。」

▲網友爆料有歌迷失控。(圖/翻攝自Facebook/爆料公社)

巡演《Bruno Mars Live in Kaohsiung》在今年六⽉霸氣公布後,消息⼀出全台陷入搶票熱潮,接連⼆場開賣即秒殺,幾乎⼀票難求,Bruno Mars果然魅⼒無法擋。《Bruno Mars Live in Kaohsiung》吸引來⾃世界各地歌迷前來觀賞,也讓⾼雄世運瞬間化⾝超⼤⼾外舞池。

